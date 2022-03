Jordi Savall abre hoy el Femás con 'Del tiempo y del instante'

La edición número 39 del Festival de Música Antigua de Sevilla (Femás) arranca hoy en el Espacio Turina con uno de los nombres de referencia, el violagambista Jordi Savall, que estará acompañado por Xavier Díaz Latorre a cargo de la tiorba y la guitarra. El programa, para el que se han agotado las entradas, lleva por título Del tiempo y del instante, y contará con glosados, variaciones e improvisaciones, "un viaje a la raíz del arte musical renacentista y barroco con canarios o guarachas como punto de partida para sus improvisaciones, piezas de Gaspar Sanz, Marin Marais y Johann Sebastian Bach, entre otros", informan desde el Femás.

El festival destacó que Savall (Igualada, Barcelona, 1941) "lleva más de medio siglo mostrando obras musicales en las que investiga e interpreta y su instrumento, la viola da gamba, lo acompaña en sus actividades como director, pedagogo y creador de nuevos proyectos". Entre los logros del veterano está la fundación del grupo Hesperión XXI en el año 1974, la Capella Reial de Catalunya en 1987 y Le Concert des Nations en 1989, hitos de una larga carrera en la que Savall ha grabado más de doscientos discos con música medieval, renacentista, barroca y del clasicismo, siempre orientado al patrimonio musical hispánico y mediterráneo.

Xavier Díaz Latorre, entretanto, nació en Barcelona en 1968, tiene estudios superiores de guitarra y su interés por la música antigua lo llevó al estudio del laúd, y ha participado en más de 30 grabaciones y es profesor titular de instrumentos históricos de cuerda pulsada, bajo continuo y música de cámara en la Escola Superior de Musica de Catalunya (ESMUC), además de profesor en el Real Conservatorio de Bruselas (KCB).

La visita de Savall a Sevilla es una de las actuaciones más esperadas en la agenda de la ciudad. En una entrevista que concedió hace un mes a este periódico y que firmaba Pablo J. Vayón, el intérprete celebraba la "suerte" de estar bien de salud a sus 80 años. "Y me siento feliz trabajando con la música. Para mí la música, al lado de la relación humana con mi esposa, mis hijos y mis amigos, es lo fundamental de mi vida. Mientras tenga la suerte de estar bien de salud no veo razón para renunciar a esto. De todas formas he reducido algo la carga de conciertos y procuro no hacer las cosas demasiado juntas. Pero soy tan feliz cuando estoy trabajando con mis músicos que mientras el cuerpo responda y la mente esté clara no encuentro ningún motivo para parar y hacer otra cosa", confesaba el músico, que en los últimos meses ha publicado con su sello Alia Vox La creación de Haydn y las cuatro últimas sinfonías de Beethoven. "Es un momento además de madurez, de gran experiencia, que me permite abordar cosas quizás con una inteligencia y una sensibilidad mucho mayores que las que tenía hace 15 o 20 años", decía. "Deseo transmitir de la forma más clara y veraz mi forma de abordar la música, el respeto a las fuentes, a las indicaciones de cada compositor y la convicción de que solo si somos auténticos y respetuosos con las partituras podemos realmente transmitir toda la belleza de estas músicas. Necesitamos esta autenticidad, porque vivimos en un mundo donde hay mucha falsa autenticidad, hay mucha cosa espectacular pero falta a veces la veracidad, la belleza, la sinceridad", añadía en esa entrevista.

El XXXIX Festival de Música Antigua de Sevilla se suma a las celebraciones que conmemoran el 800 aniversario de Alfonso X el Sabio y lleva esta figura como línea central de todo su programa musical, incluidas las conferencias que se desarrollarán como antesala de determinados conciertos bajo el título La escucha comprometida. Esta edición cuenta con 23 conciertos en espacios singulares como el Real Alcázar, la iglesia de San Luis de los Franceses, el Teatro de la Maestranza, el Espacio Turina y el Teatro Alameda, y promueve también la iniciativa Femás en las calles, que programa seis intervenciones musicales para acercar la música histórica a los distritos del Polígono Sur, de la Macarena, San Pablo, Cerro-Amate, Los Remedios y Triana, "con el objetivo de dinamizar sus calles y plazas y llamar a la participación".