Y de postre, pasta

La ficha ** 'LocaMente'. Comedia romántica, Italia, 2025, 97 min. Dirección: Paolo Genovese. Guion: I. Aguilar, L. Calamaro, P. Costella, P. Genovese, F. Gressi. Fotografía: Fabrizio Lucci. Música: Maurizio Filardo. Intérpretes: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Claudio Santamaria, Vittoria Puccini, Marco Giaginni, Claudia Pandolfi.

Del revés, Spermageddon y esta comedia romántica italiana de gran éxito popular se miran en un mismo esquema narrativo que desdobla las acciones externas y la psique de sus personajes en un juego-debate sobre las emociones, el brote hormonal juvenil o, ahora, el mito romántico y los rituales de seducción heterosexuales.

Paolo Genovese (Perfectos desconocidos, El primer día de mi vida) asume la condición teatral de sus materiales para mantener en paralelo ese doble terreno de la conquista amorosa y la toma de decisiones bifurcada a su vez entre hombres y mujeres en un triple escenario a la medida del histrión cómico italiano, un puñado de buenos intérpretes y una pareja prototípica, él cincuentón separado y con hija (Leo), ella en la frontera de los cuarenta y poco afortunada en el amor (Fogliati), en una cita nocturna en el apartamento de esta última atravesada por las fases de la euforia al repliegue expuestas siempre en boca de esos comentaristas mentales de la diversidad y la esencia contradictoria del yo donde se libra la verdadera guerra de sexos posfeminista que articula los tópicos del filme.

Digamos que LocaMente funciona como maquinaria (de montaje alterno) bien engrasada y que su concepto llega con cierto éxito casi hasta su último tercio. Es entonces cuando sus dimensiones paralelas se encuentran y el inevitable recurso explicativo se ofrece como única salida, por supuesto romántica, a una noche de deseo, torpezas, confesiones, sexo profiláctico y estereotipos para audiencias amplias. Esta será también, si no está siendo ya, una de esas películas que tendrán pronto su correspondiente remake español, europeo o incluso norteamericano como otras cintas de fórmula del propio Genovese.