Love of Lesbian anuncia su retirada indefinida de los escenarios: "No es un adiós, pero sí una pausa de largo aliento"

Love of Lesbian ha anunciado su retirada de los escenarios en redes sociales. La exitosa banda de indie-pop catalana pone así punto y aparte a más de 25 años de trayectoria ininterrumpida. Según han remarcado en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, no se trata de una separación definitiva, sino de "una pausa de largo aliento" indefinida.

"Tras 25 años de actividad ininterrumpida, de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo", asegura el vocalista y teclista, Santi Balmes, como portavoz del grupo.

No obstante, Love of Lesbian emprenderá una gira por México desde el próximo 14 de marzo, en que destaca su participación en los festivales Tecate Pa'l Norte de Monterrey o el Vive Latino de la capital federal. "Queremos que el silencio que vendrá sea tan honesto como el ruido que hemos compartido", añaden. De vuelta a España para la temporada de verano, la banda tiene varias fechas en festivales como el Sonorama Ribera, SanSan o las Noches del Botánico, donde ya han colgado dos veces el cartel de entradas agotadas.

Además, el grupo prepara una gira de despedida con más conciertos en España, Sudamérica y Europa, hasta "concretar ese adiós pendiente con quines tanto nos han dado a lo largo de estos años". Love of Lesbian ha dedicado a sus seguidores buena parte del comunicado: "Buscadnos en la complicidad de los teatros o bajo el cielo de los grandes festivales; hagamos que estas fechas sean el hito que vuestra memoria nunca quiera borrar. Nos vemos en el último verso".

Un "hasta pronto" tras 25 años de carrera: de cantar en inglés al indie mainstream

El retiro temporal de Love of Lesbian coincide con uno de los momentos más dulces, tras el lanzamiento de Ejército de salvación (2024). El grupo debutó a finales de los 90 con tres discos en inglés —Microscopic Movies (1999), Is It Fiction? (2002) y Ungravity (2003)—. Sin embargo, no será hasta 2005 cuando dan el salto al castellano con Maniobras de Escapismo y, más tarde, al mainstream con 1999 (o Cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la Luna (2009), tras su fichaje por Warner Music Spain. Con este trabajo obtuvieron el reconocimiento de la crítica especializada y estuvieron más de dos años de gira por festivales de toda España.

Su séptimo trabajo, el doble álbum La noche eterna. Los días no vividos (2012) supone la consolidación de la banda y la popularización del estilo indie-rock al que más tarde se adscribirían otros grupos como Vetusta Morla, Supersubmarina, Viva Suecia o Arde Bogotá.

Más adelante llegarían El poeta Halley (2016), V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada (2021) y Ejércioto de salvación (2024). El grupo fue pionero en dar conciertos multitudinarios tras la pandemia, ante 5.000 asistentes en el Palau Sant Jordi y otras 17.000 en el Wizink Center en 2023. A lo laego de su carrera han colaborado con otros artistas como Zahara, Rigoberta Bandini o Leiva.