Loving Art Andalucía presenta la exposición 'Simétricos' en Mairena del Alcor

Loving Art Andalucía inaugura el 14 de enero arranca el año cultural 2026 inaugurando la exposición colectiva 'Simétricos' en la Villa del Conocimiento y las Artes del municipio sevillano de Mairena del Alcor. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 30 de enero, cuenta con el respaldo de la Diputación de Sevilla a través de su Área de Concertación Municipal.

El evento dará comienzo a las 19.00 horas y reunirá a una docena de creadores andaluces. La exposición explora el concepto de simetría desde múltiples disciplinas artísticas contemporáneas. Entre los participantes figuran Roko Acosta, Rocío Burgos Vargas, Sandra Cano, Miriam Cubiles, Pilar García Abril, Bego López Hidalgo, José I. Ortiz Leonisio, Óscar Ortiz Marzo, Loles Puig, Lola Tirado, Lukas Walcher y Carmen Ybáñez. Cada artista presentará sus últimas tendencias creativas en torno al equilibrio y la composición. La exposición es gratuita y se puede visitar de lunes a domingo de 10:00 a 14:00, y de 16:00 a 21:00 horas.

Blanca Molina León, presidenta de Loving Art y comisaria de la muestra, ha explicado que la exposición indaga en el equilibrio como principio dinámico. "Lejos de limitarse a una interpretación puramente geométrica, la exposición indaga en el equilibrio como un principio dinámico que estructura la composición, la idea y la emoción en el arte actual", ha señalado. Los creadores participantes ofrecen una mirada fresca sobre el diálogo entre el orden y la ruptura, lo clásico y lo vanguardista.

La iniciativa refleja el compromiso de la Diputación de Sevilla con la creación artística en los municipios de la provincia. Este respaldo institucional contribuye a consolidar la Villa del Conocimiento y de las Artes como espacio cultural de referencia en el territorio sevillano, facilitando el acceso de la ciudadanía a propuestas artísticas contemporáneas de calidad.

Trayectoria de la plataforma cultural

Loving Art Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro con más de ocho años de trayectoria en la promoción de artistas andaluces. La plataforma, con sede en Sevilla, se define como multidisciplinar, inclusiva y transversal, fomentando la creación, el diálogo y la reflexión artística. Su labor abarca la colaboración entre artistas, críticos, teóricos, agentes culturales e instituciones.

Durante su recorrido, la asociación ha promovido exposiciones y eventos en espacios emblemáticos del patrimonio andaluz, además de galerías nacionales e internacionales. Entre sus objetivos figura impulsar la visibilidad de artistas y emprendedores, promoviendo el mecenazgo artístico e involucrando a empresas y organismos públicos en el apoyo a la cultura andaluza.