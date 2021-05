La mayor epopeya marítima sube (por fin) a escena

Los hechos son conocidos, pero tal vez no -de manera inexplicable- sobradamente conocidos. El 10 de agosto de 1519, una flota zarpó del puerto de Sevilla hacia Sanlúcar de Barrameda con un objetivo hasta entonces inimaginable: completar la primera circunnavegación de la Tierra en la historia de la Humanidad. La expedición volvería al punto de partida tres años después, dramáticamente mermada y sin el hombre que comenzó liderando la empresa, con tan sólo 18 hombres a bordo de una única embarcación, la nao Victoria, después de haber cumplido la histórica gesta y tras haber navegado más de 85.000 kilómetros pese a los innumerables momentos críticos.

Esta formidable epopeya humana, liderada al principio por Fernando de Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano fue no sólo una de las mayores aventuras de la humanidad, sino que además, de un modo que avalan los historiadores que se han ocupado de estos hechos, prefiguró en gran medida el mundo moderno al precipitar una suerte de primera globalización del planeta. De modo que, en efecto, no cuesta nada imaginar, como dice el dramaturgo y director teatral Alfonso Zurro, que si esa misma gesta la hubieran protagonizado los ingleses o, ucronía mediante, los estadounidenses, tendríamos todos un auténtico empacho de ver superproducciones épicas en la gran pantalla recreando aquella colosal aventura.

Y sin embargo, se sorprende Zurro, "sorprende comprobar que en los últimos 500 años el teatro español, ni siquiera durante el Siglo de Oro, no ha producido un solo texto dramático" sobre ello. "No sé si será que, como somos españoles, nos da un poco de vergüenza tener héroes", musita con fatalismo cien por cien español. Lo cierto es que, desde luego, no será por falta de ingredientes: motines, traiciones, asesinatos, sufrimiento, éxtasis, amistad, muerte, solidaridad, mezquindad, valentía, desesperación y fe... Todo cupo, ciertamente, en un hito que desde este jueves (20:00), fecha de su estreno absoluto, hasta el domingo (a las 12:00 el sábado y el domingo, el resto de días a las 20:00), subirá por fin a escena gracias al empeño de la compañía Teatro Clásico de Sevilla.

Un 'tour de force' en el escenario

La obra, titulada La Odisea de Magallanes-Elcano y enmarcada en la conmemoracion oficial del V Centenario de la primera circunnavegación del mundo, cuenta con dirección de Alfonso Zurro y textos de ocho autores, él mismo junto con Javier Berger, José Luis de Bas, Borja de Diego, Paco Gámez, Ana Graciani, Carmen Pombero y Antonio Rojano, todos los cuales se han reunido en un libro que se ha presentado este lunes en la Fundación Cajasol; amén de ocho actores (Juan Motilla, Luis Alberto Domínguez, Manuel Rodríguez, Santi Rivera, Íñigo Núñez, Piermario Salerno, Fernando Lahoz y Óscar Corrales) encargados de defender el texto en el escenario, donde darán vida a casi 90 personajes.

"Lo primero fue definir qué queríamos hacer", cuenta Zurro, que reconoce que, en un primer momento, la dificultad de la empresa abrumaba, pues leyendo cualquier libro de Historia sobre el tema, dice, prácticamente en cada página había argumentos de sobra para montar una obra. ¿Cómo contar, pues, un hecho tan insólito, tan grande, tan complejo, cómo resumir sin traicionar lo esencial "tres años de aventuras a cual más loca y alucinante", como el propio dramaturgo apunta? "Estudié a fondo el viaje, leí mucho muchos libros al respecto, los mismos, por cierto, que leyeron los demás autores del texto. Y estructuré el viaje en 16 etapas. Una vez realizado ese ordenamiento dramatúrgico, nos reunimos todos los autores y repartimos cada una de esa secuencias, teniendo siempre muy presente que se trataba de contar el viaje en aquella época, sin asomo de relecturas contemporáneas".

Un proyecto insólito

Lo que verá el público, explica Zurro, es un continuo, sin cortes ni señalización de a qué autor corresponde cada parte, lo que llama Ana Graciani una tarea de auténtico "bordado fino", de la que se encargó Zurro. Experiencia, desde luego, no le falta en este tipo de proyectos de autoría colectiva: fue también él quien se hizo cargo de un recordado montaje del Centro Andaluz de Teatro, Los siete pecados capitales, obra escrita por sendos autores; de un proyecto en el que se presentan 60 obras de autores diferentes de un minuto de duración; o de un proyecto de microteatro que presentó 25 obras teatrales en otras tantas habitaciones de hotel.

Con algún momento cercano a la comedia, dice Zurro, pero sobre todo cerca de los registros del drama o la tragedia, el espectador asistirá primero al momento en que Magallanes convence a un jovencísimo Carlos I (18 años tenía en ese momento) de que esa aparente locura era digna de llevarse a cabo. Finalmente el monarca accedió, interesada como estaba la Corona hispánica en demostrar que las islas Molucas, que en aquel tiempo se llamaron de la Especiería, pertenecían a Castilla en virtud del Tratado de Tordesillas, para iniciar inmediatamente el comercio directo de las especias tan demandadas en la Europa de la época. Después el público presenciará el primer motín entre la tripulación, que tuvo su primera crisis de fe violenta en el llamad entonces puerto de San Julián, en la Patagonia de la actual Argentina, o el hundimiento de la primera embarcación... Así, hasta que se sucedan esas 16 escenas, "las más significativas", en las que se ha secuenciado la epopeya.

Gira tras el estreno en Sevilla

"El teatro es imaginación. ¿O no hacía Shakespeare eso de hacer que un personaje hablara y dijera: fulanito y menganito están en una isla, y aparecían los dos hablando y ya el espectador asumía que esos personajes estaban en una isla?", dice Zurro sobre la complejidad de recrear una aventura con tantos escenarios y vicisitudes. En todo caso, jugará un papel también muy importante la escenografía que ha diseñado Curt Allen Wilmer, colaborador habitual de Teatro Clásico de Sevilla, además de las proyecciones y el juego con la iluminación que completarán la ambientación.

Tras su estreno en Sevilla, que estaba previsto mucho antes (el año pasado) pero debió aplazarse debido a los estragos de la pandemia, Teatro Clásico de Sevilla llevará La Odisea de Magallanes-Elcano, una muy ambiciosa producción (su presupuesto ronda los 200.000 euros), a otras ciudades españolas, aunque la compañía, debido a ciertos flecos pendientes de confirmación oficial a causa de la incertidumbre que todavía causa la evolución de la pandemia, prefiere por el momento no anunciar los detalles de esa gira.