Michael Jackson cobra vida en el primer tráiler del biopic 'Michael'

Lionsgate ha lanzado el esperado tráiler de "Michael", el biopic dirigido por Antoine Fuqua que narra la vida del Rey del Pop, Michael Jackson. El avance de la película, que se estrenará en cines en abril de 2026, muestra por primera vez a Jaafar Jackson interpretando a su legendario tío.

El tráiler comienza con el cantante en un estudio junto a Quincy Jones (interpretado por Kendrick Sampson), quien le dice: "Sé que has estado esperando mucho tiempo para esto. Las pistas están hechas, las canciones están listas. Empecemos desde el principio". A continuación, se muestran escenas de la infancia de Jackson y fragmentos de sus actuaciones y videoclips más emblemáticos, incluyendo "Thriller", mientras suena su éxito de 1982 "Wanna Be Startin' Somethin'".

El reparto de la película incluye a Miles Teller como John Branca, abogado y asesor de Jackson; Colman Domingo como su padre Joe Jackson; y Nia Long como su madre Katherine Jackson. También participan Jessica Sula en el papel de LaToya Jackson, Larenz Tate como el fundador de Motown Records Berry Gordy, Laura Harrier como la pionera ejecutiva musical Suzanne de Passe y Kat Graham como Diana Ross.

Un proyecto ambicioso con fecha de estreno confirmada

Según ha confirmado la productora, "Michael" llegará a los cines el 24 de abril de 2026, retrasándose respecto a su fecha original prevista para octubre de 2025. Aunque la producción principal finalizó en mayo de 2024, la película ha pasado por un proceso de regrabaciones y existieron rumores sobre su posible división en dos partes, algo que finalmente no ocurrirá según muestra el tráiler.

La sinopsis oficial describe que "'Michael' explora el viaje del superstar global hasta convertirse en el conocido mundialmente como Rey del Pop, presentando una mirada íntima a la vida y al perdurable legado de uno de los artistas más influyentes e innovadores que el mundo ha conocido".

Un reparto estelar para una historia legendaria

El elenco se completa con Liv Symone como Gladys Knight; Kevin Shinick como Dick Clark; KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray, antiguo guardaespaldas convertido en confidente de Jackson; y Kendrick Sampson como el icónico Quincy Jones, quien conoció a Jackson cuando este tenía solo 12 años.

John Logan, guionista de títulos como "Alien: Covenant" y "Rango", ha sido el encargado de escribir el guion de "Michael". La producción corre a cargo de John Branca, Graham King y John McClain, con David B. Householter como productor ejecutivo.