Mikel Erentxun: "No tenemos intención de reflotar a Duncan Dhu"

Mikel Erentxun, discreto, amable y admirador de Andalucía, celebra los cuarenta años de la noventera banda Duncan Dhu con una gira-tributo. El cantante vasco es el encargado de abrir el cartel de la segunda edición del Festival del Patio + Metrópolis, organizado por la Diputación de Sevilla. Será con un concierto –todo vendido, sold out se dice ahora- en la plaza de toros de Utrera, este viernes. Erentxun, que también presenta documental en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, descarta en esta entrevista el regreso de Duncan Dhu. Pero en absoluto dirá adiós a su carrera en solitario. “Estoy preparando canciones para lo que será mi nuevo disco”, declara.

Pregunta.Celebra sus cuarenta años de carrera musical con esta gira-tributo a Duncan Dhu, y también presenta un documental sobre su vida en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. ¿Ha llegado ese momento de hacer balance?

Respuesta.Sí, un poco sí: ha llegado ese momento.

P.¿Y por qué ahora?

R.El porqué es por la efeméride en sí. Cuarenta años es una cifra muy redonda. Y además de estos cuarenta años de carrera, ya he cumplido sesenta años. Por lo que todo apuntaba a que había que hacer algo. Al final ese algo ha ido creciendo, un poco de manera exponencial. De hecho, no estaba previsto lo del documental. Surgió después. Y tampoco estaba previsto una gira como tal. En principio iban a ser unos conciertos, solamente, para celebrar el cuarenta aniversario de Duncan Dhu. Aunque al final se ha convertido en una gira muy larga y muy exitosa. Las cosas están saliendo mucho mejor de lo que habíamos planeado.

P.Muchos de sus seguidores echarán de menos a Diego Vasallo. ¿No fue posible el encuentro para esta gira?

R.Sí, así es. Aunque yo con Diego tengo una relación maravillosa. Es casi como mi hermano. Es cierto que Diego está muy alejado de Duncan Dhu. No le apetecía esta historia. Él no obstante me dio su visto bueno, claro. Sin ese visto bueno no me hubiese lanzado a hacer esta gira. Diego quería verlo todo desde la barrera. Por eso no es una gira de Duncan Dhu. Es una gira de Mikel Erentxun haciendo un tributo a la banda, como bien has dicho. Pero, bueno, Diego está muy presente, porque están sus canciones, en cierto modo está su espíritu. Y yo me acuerdo mucho de él.

P.¿Y ven viable un regreso a medio plazo?

R.No, no. Ahora mismo no. Diego está ahora con un par de proyectos, además de su carrera en solitario. No tenemos intención de reflotar a Duncan Dhu. Eso sí: estoy haciendo esta gira aniversario disfrutando muchísimo, recordando canciones que no recordaba, en una magnífica comunión con el público. Está siendo una gira muy exitosa –en Utrera está todo vendido-. Pero tengo claro que esto tiene una fecha de caducidad: es este año y se acabó. Es un paréntesis de unos meses. De hecho, ya estoy preparando canciones para lo que será mi nuevo disco y retomar así mi carrera. Es en eso en lo que me quiero centrar a medio plazo.

P.¿Qué supone para usted llevar de nuevo a los escenarios los temas míticos de Duncan Dhu? ¿Qué le dicen estas canciones ya pasado el tiempo?

R.Pues me está resultando muy emocionante. Llevaba muchos años sin cantarlas. Retomar todas esas canciones, actualizarlas, llevarlas al presente… Ha sido y está siendo muy gratificante. El ver cómo la gente canta canciones que yo creía que tenía olvidadas, el ver a gente joven cantando canciones que fueron grabadas cuando aún no habían nacido. En fin, con esta gira estoy siendo consciente del legado de Duncan Dhu. De que la banda es más importante de lo que yo creía. Y de que el público tenía ganas de escuchar estas canciones.

P.¿Se ha degradado la oferta musical en este país durante los últimos años? Parece que ahora sólo existiera un género: lo urbano-latino.

R.Es lo que está de moda, es lo que impera, aunque a mí ni me gusta ni me interesa ni me emociona. Casi no puedo ni opinar sobre eso. Te diría que ahora mismo es lo que llena los escenarios y lo que ocupa las radios de este país, pero este país es muy grande. Y hay un público para todo, afortunadamente. Sigue habiendo un público que demanda otro tipo de música.

P.Los músicos y artistas cuentan ahora con más medios para difundir sus propuestas, pero paradójicamente la pluralidad es cada vez menor.

R.Al final uno no sabe muy bien qué fue primero: el huevo o la gallina. En el caso de las radios, no sabemos si es que estas ponen lo que quiere la gente o la gente escucha lo que pone la radio. Pero ahora mismo tenemos bandas muy exitosas –más allá de lo latino o urbano-. Por ejemplo: Arde Bogotá, Viva Suecia, Alcalá Norte. Hay bandas de rock y de pop buenísimas que también tienen su lugar. Prefiero ser optimista.

P.Una pregunta recurrente: ¿qué le diría el Mikel Erentxun actual a aquel Mikel Erentxun que inicia su carrera en 1984?

R.Pues poca cosa [ríe]. Porque está siendo una carrera muy bien llevada. Quizá le diría que tuviera algo más de paciencia, que las cosas llegan. En algunos momentos de mi vida he sido demasiado impaciente. Pero está siendo –digo está siendo porque me queda cuerda para rato- una carrera muy bonita. Estoy orgulloso de lo que he hecho: casi treinta discos, muchísimos conciertos, por muchísimos países. Estoy muy contento de cómo he llevado las cosas. Me siento muy afortunado.

P.¿Qué le llama la atención a un hombre del norte de esta tierra del sur?

R.Yo soy del norte pero mi corazón es muy del sur. Desde hace tiempo voy con mi familia a Cádiz. Me tira muchísimo Andalucía y el sur. Tocar por allí, en Sevilla, en Jaén, en Córdoba, donde sea, es una maravilla. La luz, la gastronomía, la gente, el buen rollo que hay en Andalucía. Soy muy fan. Soy muy andaluz.

P.¿En qué coinciden la arquitectura y la música?

R.En muy poco [ríe]. Quizá en que hay que tener una cierta sensibilidad para dedicarse tanto a la arquitectura como a la música. Pero son disciplinas muy distintas. Lo que pasa es que al final se entremezclan. A mí la carrera de Arquitectura me costó un montón –doce años-. Fue difícil compaginar mis estudios de arquitectura con la carrera de Duncan Dhu.

P.¿Qué debemos hacer en esta vida, personal y profesional, para construir sólidas edificaciones?

R.Lo primero que hay que hacer en esta vida es saber disfrutarla, que es bastante corta. A partir de ahí ser honesto con uno mismo. Respetarte a ti y a los que te rodean.

P.Por su faceta de cantautor y de hombre cercano a escritores, poetas, letristas: recomiéndeme algunos libros para este otoño que llega.

R.Leo de todo, pero sobre todo me gusta la novela policíaca. Cualquier novela de Don Winslow es increíble. Ahora mismo estoy leyendo El muñeco de nieve, de Jo Nesbø. Me está gustando muchísimo.