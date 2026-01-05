Muere el bailaor Juan Ramírez

Ha muerto el bailaor Juan Ramírez. Era conocido sobre todo como bailaor, pero también cantaba y tocaba la guitarra. Juan Ramírez era el nombre artístico de Juan Navas Salguero (Mérida, 1959). Con solo 3 años se muda con su familia a Sevilla iniciándose como cantaor con el nombre de Gitanillo de Oro, llegando a grabar en 1971 un par de singles como niño prodigio del flamenco con la guitarra de Manuel Domínguez ‘El Rubio’ con fandangos, bulerías, tientos, tangos y soleares. Luego se pasó a la guitarra y finalmente, recibiendo las enseñanzas de El Mimbre, Matilde Coral, Manuela Carrasco o Angelita Vargas, entre otros, se hizo profesional del baile. Con 12 años se traslada a Benidorm y en 1982 participa en el Concurso de la Bienal de Sevilla, que por aquel entonces era un festival competitivo, disputándole el primer Giraldillo del Baile nada menos que a Mario Maya. Estando bailando en Madrid, lo fichó Paco de Lucía para su sexteto, con el que llevó a cabo la gira europea de 1985. Con el de Algeciras grabó el disco que es considerado como el mejor del tocaor, Siroco (1987), poniendo unos pies maravillosos a las alegrías La Barrosa, una de las obras maestras de la guitarra de todos los tiempos. También baila en el disco Misa flamenca (1991) de Enrique Morente y en Potro de rabia y miel (1992), el último disco de Camarón. También interviene en el disco Algo que decir (1999) de El Viejín. El suyo era un baile muy físico, característico la época de su etapa de mayor esplendor artístico, en consonancia con la revolución que Paco de Lucía estaba imponiendo en el mundo del flamenco, y no solo en la guitarra. Si las manos más rápidas del flamenco de los 80 y 90 eran las de Paco de Lucía y la voz más ágil la de Camarón, los pies más rápidos y poderosos eran sin duda los de Ramírez. En 1986 obtuvo el premio Pastora Imperio en el XI Concurso Nacional de Córdoba. Participó, entre otros eventos, en la Cumbre Flamenca, Veranos de la Villa, Flamenco Viene del Sur , la Bienal de Sevilla o Viva el Espectáculo. También bailó en los tablaos madrileños Las Brujas y El Corral de la Morería. Ejerció su magisterio en Amor de Dios. En 2004 publicó el disco Más flamenco que el tacón en el que colaboran Remedios Amaya, El Chocolate o Parrita, entre otros. En esta obra, además de bailar, Ramírez recuerda sus tiempos como cantaor por fandangos, alegrías o jaleos extremeños, entre otros cantes, además de tocar la guitarra en muchos de los temas. Es, además, autor de la mayor parte de las composiciones que incluye la obra.