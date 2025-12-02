Muere José Luis Cienfuegos, director del Festival de Sevilla durante más de una década

El actual director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, que fue responsable del Festival de Sevilla entre 2012 y 2023, ha muerto este martes de forma repentina a los 60 años.

La Seminci informó del fallecimiento en su página web y señaló que "tras tres décadas consagradas a la dirección de algunos de los festivales más importantes de España, culminando en la 70 edición de Seminci, José Luis Cienfuegos ha fallecido hoy en Madrid a los 60 años".

El especialista comenzó su trayectoria en el departamento de prensa del Festival de Gijón, dando el salto a la dirección del certamen en 1995. "En los 16 años que estuvo al cargo, convirtió la cita asturiana en la puerta de entrada en nuestro país para los cineastas más arriesgados y estimulantes, impulsando las nuevas tendencias que surgían a nivel global, y prestando especial atención al pasado fílmico", prosiguen desde la Seminci.

El comunicado apunta también que en 2012 Cienfuegos "pasó a dirigir el Festival de Sevilla, convirtiéndolo también en punta de lanza para esos autores que estaban marcando el pulso del cine contemporáneo, y reforzando sus lazos con la industria española y europea".

2023 marcó su llegada a Valladolid, y durante tres ediciones, afirman desde el festival vallisoletano, Cienfuegos "plasmó su sello inconfundible en la dirección, siendo fiel a la historia y el espíritu que han caracterizado Seminci, llevando además al festival a una necesaria renovación. Así hasta la 70 edición, sin duda una de las más exitosas de la larga trayectoria del certamen, perfecto exponente de la concepción que tenía de los festivales: lugares de diálogo y conocimiento a través de una programación ambiciosa y heterodoxa, estableciendo puentes vibrantes entre los creadores y el público, y sobre todo, espacios útiles y relevantes para la industria y los cineastas".