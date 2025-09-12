Debussy en la la pista de hielo

La ficha *** 'My sunshine'. Drama, Japón, 2024, 91 min. Dirección, guion y fotografía: Hiroshi Okuyama. Música: Humbert Humbert. Intérpretes: Keitatsu Koshiyama, Kiara Takanashi, Sosuke Ikematsu, Ryuya Wakaba.

No es ya fácil encontrar películas delicadas y hasta cierto punto ingenuas, empáticas y libres de todo cinismo como esta japonesa My sunshine que llega ahora a Filmin tras pasar por la sección Un certain regard de Cannes en 2024.

En una pequeña isla nipona, el joven y retraído Takuya juega indistintamente al béisbol o al hockey sobre hielo al paso de las estaciones que marcan el ritmo pausado de la vida cotidiana. Agazapado tras su tartamudez, Takuya sólo tiene ojos para Sakura, una joven patinadora con la que se cruza cada día en la pista. El entrenador Arakawa se percata de esa atracción y les propone formar una (desigual) pareja de baile artístico.

Bañada en una cálida luz que se filtra por las ventanas del pabellón y entre colores pastel de resonancias analógicas, My sunshine se sitúa pronto en un terreno de ensoñación realista donde los actos y efectos se acompasan con el piano impresionista de Debussy y un secreto propósito que tiene también algo de redención de las frustraciones y fracasos adultos. Hiroshi Okuyama (Jesús) acompaña a su pareja en el aprendizaje y la sincronía y deja que sea la danza la que hable del despegue identitario adolescente. Pero tampoco renuncia a la melancolía y el rechazo, al peso del entorno en una relación desigual de la que el profesor, homosexual discreto, también forma parte.

La película deriva así hacia el (pequeño) conflicto, escondido hasta entonces entre hermosas y cándidas estampas invernales de complicidad. My sunshine se reservaba para su tercio final la revelación de esos secretos y esos imposibles que redoblan su calado emocional en sordina.