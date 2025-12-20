Nace el Orfeón de Sevilla con 360 integrantes: "Todos somos diferentes, pero nos unimos en una sola voz"

La Novena Sinfonía de Beethoven ha cumplido 200 años y continúa levantando pasiones. Conquistando con la misma frescura de siempre a diferentes generaciones. Sin ir más lejos, casi 500 voces -muchas de ellas amateurs- se unieron el pasado junio en el Teatro de la Maestranza para interpretar esta pieza clásica del compositor alemán. De esta celebración musical compartida nació el Orfeón de Sevilla. Un coro compuesto por 360 integrantes que busca "consolidarse como referente coral en el panorama musical andaluz".

Así lo indica a este periódico su directora técnica y pedagógica, María Elena Gauna. Sobre el germen de la formación, recuerda claramente que la doble actuación en el Teatro de la Maestranza marcó un antes y un después en sus protagonistas. "La interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven reunió a más de 450 voces en torno a uno de los grandes hitos del repertorio sinfónico-coral", apunta y hace especial hincapié en que la "extraordinaria respuesta del público" se sumó a lo enriquecedor del "proceso de aprendizaje" de la propia obra en la que hubo un "riguroso programa" de "técnica vocal, abordando aspectos de respiración, colocación, empaste y musicalidad".

La experiencia artística dejó "una huella" tan "profunda" en sus participantes que la inquietud por continuar no se quedó exclusivamente en los conciertos ofrecidos. Muchos de los integrantes "me pidieron montar algo y convoqué audiciones para comprobar si, verdaderamente, había gente interesada", reflexiona Gauna. Lejos de las treinta solicitudes -como mucho- que esperaba recibir, a la directora le llegaron casi 600 en una semana.

Diferentes edades y experiencias con la música

Tras un largo verano de pruebas, en septiembre se creó el Orfeón de Sevilla con 360 integrantes de diferentes edades, ámbitos y experiencias con la música. "Algunos son profesionales y están en el conservatorio, pero otros no han cantado más allá de la experiencia con la Novena Sinfonía de Beethoven", indica. En definitiva, "hay de todo". De jóvenes que acaban de cumplir los 20 al más veterano con 80 años.

Ensayo del Orfeón de Sevilla en el IES Politécnico. / Carolina Rojas

Eso sí, "la idea" que mueve esta asociación civil sin fines de lucro es ofrecer "un lugar de aprendizaje" y "un espacio de expresión" a través "del canto". A juicio de Gauna la esencia de la jovencísima entidad que dirige es clara: "Todos somos diferentes, pero nos unimos en una sola voz".

Además, el Orfeón de Sevilla tiene, según su directora, una enorme difusión del canto coral que se suma a "la importancia de formar directores", entendiendo "que son los líderes que pueden llevar a las personas a organizarse en coros y a cantar juntos". Pone en valor que "no hay ninguna cosa que no se pueda trabajar a través de la voz" y que permite el desarrollo de "habilidades físicas psicomotrices".

En busca de una sede estable

A pesar de llevar unos meses de rodaje, tienen claras sus necesidades más apremiantes. La principal, una sede estable para desarrollar su actividad. Una sala de ensayos con 400 localidades con las características de un teatro o auditorio. Por el momento, esta labor la realizan en el IES Politécnico -Los Remedios- y en el IES Hipalis -en Pino Montano-, pero "es provisional" hasta encontrar un espacio definitivo. También están en vías de constituirse legalmente como asociación cultural, un trámite que limita las relaciones con el Ayuntamiento de Sevilla y otras instituciones.

Eso sí, ya están preparando un concierto debut que, previsiblemente, ofrecerán en enero. Titulado Choral Sacred Jazz & Gospel, el Orfeón interpretará la célebre A Little Jazz Mass de Bob Chilcott, junto a una selección de clásicos de jazz y gospel arreglados para coro. El concierto contará con la participación de destacados músicos, como el pianista Daahoud Salim, el contrabajista Javier Delgado, la cantante y profesora de técnica vocal del Orfeón Marta del Pozo, y D Germán Döbler en la percusión. El primer paso de un largo camino.