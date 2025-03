Netflix responde a las dudas de los espectadores después de ver 'Adolescencia': "Cada episodio se rodó en tiempo real, sin trucos"

Netflix no pierde su capacidad de sorprender y así lo demuestra una vez más después del estreno de 'Adolescencia'. Esta miniserie de cuatro episodios es una de las apuestas más interesantes del primer trimestre de 2025. Dirigida por el actor y director de cine británico, Philip Barantini, su brillante desarrollo va más allá de la trama para sumergir a los espectadores en un único plano secuencia grabado de una manera tan magistral que evoca el sentir de toda una comunidad.

La sinopsis es, en principio, muy sencilla. Después del asesinato de una joven británica, se presenta al acusado: Jamie Miller, un niño de 13 años interpretado por Owen Cooper. El thriller se enfoca entonces en entender por qué ha sucedido el homicidio. Ahí es dónde se encuentra la mayor complejidad, presentada en cuatro actos: la primera noche en comisaría, las investigaciones en el entorno escolar, la terapia del sospechoso y la vida de su familia después de la detención.

Ante un final que ha dejado muchos entresijos abiertos y dudas entre los espectadores, la plataforma de streaming ha decidido responder a las preguntas de sus seguidores en redes sociales.

Netflix lo confirma: así se rodó 'Adolescencia'

"Seguro que no rodaron cada episodio en una sola toma, ¿verdad?". Esta es la primera pregunta para la que el gigante audiovisual ha ofrecido una respuesta. Recordemos que la duración oscila entre los 50 y los 65 minutos por capítulo. "Por supuesto que sí. Si no se ven las uniones, es porque no las hay. Cada episodio se rodó realmente en tiempo real, en una sola toma continua, sin trucos".

Por consiguiente, Netflix asegura que se hicieron múltiples grabaciones. "Inicialmente, estaba previsto rodar cada episodio 10 veces (una vez por la mañana y otra por la tarde durante cinco días), pero en realidad hubo que cortar algunos intentos y volver a empezar, por lo que algunos episodios tuvieron más de 10 tomas". Salvo en el primer capítulo, se escogieron grabaciones del quinto día. Así, en el episodio 1 podemos ver la toma 2, rodada el primer día; y para los episodios 2, 3 y 4, se decantaron por las tomas 13, 11 y 16, respectivamente. Todas ellas, rodadas el último día de grabación.

La preparación del reparto

La siguiente pregunta que plantean los espectadores es relativa al reparto y, en concreto, a su preparación para lo que serían semanas de intenso rodaje. "Se ensayaron segmentos del guión y, cada día, se añadía un poco más", indica Netflix. De esta forma, empezaron "con cinco minutos el primer día y se iba añadiendo más material a medida que avanzaban, de modo que al final de la semana ya estaban haciendo ensayos".

"¿Cómo se mantenía el equipo fuera del plano mientras la cámara de movía?". La plataforma explica que, "durante los ensayos, el reparto también trabajaba en la coreografía, lo que permitía al director de fotografía planificar las posiciones de la cámara durante toda la toma, así como los movimientos del equipo". Además, "a veces, era necesario que varios miembros del equipo permanecieran en el plano". Si este era el caso, "se les vestía con trajes para que pudieran integrarse en el capítulo como extras en el plano".

¿Cómo se grabó el plano del dron?

Otro aspecto interesante que los seguidores no han pasado por alto es el plano grabado con un dron al final del segundo episodio. "El director de fotografía lleva la cámara y sigue a una alumna hasta el semáforo con un plano amplio mientras ella camina. Antes de que cruce la carretera, un equipo acopla la cámara a un dron que vuela a una distancia de 0,3 millas a través del lugar hasta la escena del asesinato". En ese punto, "baja un operador de cámara y un equipo de grips que cogen suavemente la cámara y hacen la transición a un primer plano de Stehen Graham. Fácil", concluye Netflix.

Además, para el correcto desarrollo de la filmación ha sido necesaria la presencia de "320 adolescentes en el papel de alumnos y 50 adultos en el de profes y padres", todos ellos participando como extras. Finalmente, si alguien cometía algún error durante la grabación, todo dependía de la gravedad. "En algunos casos, siguen adelante, pero a menudo se abandonan por completo las tomas. Sin presiones".