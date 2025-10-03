RENTA
Niña Pastori vuelve a Sevilla este 2025 con su gira navideña

Actuara el próximo 28 de noviembre en FIBES

Niña Pastori: "Siempre he tenido la ilusión de hacer un disco de Navidad"

Niña Pastori en el concierto que ofreció el año pasado con motivo de su gira navideña.
Niña Pastori en el concierto que ofreció el año pasado con motivo de su gira navideña. / Antonio Pizarro

Tras el éxito de Feliz Navidad, el disco con el que Niña Pastori cumplió el sueño de grabar un álbum dedicado a la época más mágica y festiva del año, y después de una gira que colgó el cartel de “entradas agotadas” en más de 20 conciertos, la artista anuncia que en 2025 ampliará su recorrido y el próximo 28 de noviembre estará FIBES con su gira navideña 2025.

Este espectáculo es una experiencia única y navideña, con un repertorio exclusivo para celebrar estas fiestas tan especiales. La artista ofrecerá un formato único para la temporada, donde el público podrá vibrar con las canciones de su aclamado disco Feliz Navidad y con todos los clásicos que definen estas fechas.

Un concierto diferente, emotivo y lleno magia e ilusión para vivir la Navidad con la voz y el corazón de Niña Pastori.

Las entradas estarán disponibles el próximo martes, 7 de octubre, en Fibestickets

