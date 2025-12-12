Vuelve el agropop: No me pises que llevo Chanclas publica su nuevo disco, 'Guau'

La legendaria banda sevillana No me pises que llevo chanclas ha publicado un nuevo disco, Guau, que ha visto luz este 12 de diciembre de 2025, celebrando sus 35 años de música. Este grupo originario de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), creadores del peculiar género bautizado como agropop ha presentado el nuevo material con 8 cortes: El que fue single Me gusta el flamenco, pero no se cantarlo, Agropop, Tonto rock, La linde es mía, El perro es tuyo, Heavillana, Soy como un niño y Piso salvaje.

El álbum tiene el más puro estilo agropop, siguiendo la línea de su renovada etapa musical. Guau, recopila una colección de canciones grabadas meticulosamente desde Sevilla, que refleja tanto su realidad actual como una radiografía del mundo contemporáneo, sin olvidar ciertos "autorretratos" que definen su esencia musical y personal.

Con su característico estilo sin complejos, No me pises que llevo chanclas continúa fiel a su filosofía de crear música que hace feliz a su público y que, según sus propias palabras, consigue "que estos tiempos tan convulsos sean más llevaderos". El grupo ha estado intensamente activo durante el último año, recorriendo toda España con su gira ¡35 Años con Chanclas!, un tour que ha incluido aproximadamente 50 conciertos desde su arranque y que pondrá el colofón en la sala Malandar de Sevilla este 26 de diciembre de 2025.

Una trayectoria llena de éxitos y un estilo inconfundible

No me pises que llevo chanclas ha sido desde sus inicios una banda singular en el panorama musical español. Surgidos en la década de los 80, revolucionaron la escena con su peculiar fusión de rock, pop, flamenco y humor andaluz, creando un género propio que ellos mismos bautizaron como 'agropop'. Temas como El canario, Bolillón, Contrabando , El amoto, ¡Y tú de quién eres! o las Calles de Chicago! les convirtieron en un fenómeno de masas en los años 90, caracterizándose por letras desenfadadas y melodías pegadizas que conectaban especialmente con el público joven.

Este nuevo lanzamiento supone una continuidad en su línea musical pero adaptada a los tiempos actuales. Según han explicado desde la banda, el disco ha sido fruto de un trabajo pausado y reflexivo, donde han querido plasmar su visión particular del mundo que nos rodea sin perder su esencia festiva y despreocupada. El single adelanto, 'Me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar', ya da pistas de esta combinación entre tradición y renovación que caracterizará el nuevo trabajo.

Un concierto especial para presentar el nuevo trabajo

La culminación de esta celebración por sus 35 años de trayectoria no solo incluirá el lanzamiento del nuevo disco en diciembre, sino también un concierto especial de presentación programado para el 10 de enero de 2026 en el emblemático Teatro Eslava de Madrid. Este evento promete ser una auténtica fiesta del 'agropop' y contará con invitados de excepción como José Manuel Casal, líder de Seguridad Social, y Miguel Costas, fundador de Siniestro Total, dos figuras fundamentales de la música española que compartirán escenario con la banda sevillana.

Este concierto representa la consolidación de un regreso que comenzó hace algo más de un año y que ha demostrado que el público sigue respondiendo con entusiasmo a las propuestas de la banda. Durante toda la gira conmemorativa, las salas y recintos han registrado importantes llenos, evidenciando que el particular estilo de 'No me pises que llevo chanclas' continúa conectando con varias generaciones de seguidores.

El fenómeno del 'agropop' en la música española

El término agropop acuñado por No me pises que llevo chanclas ha pasado a formar parte del vocabulario musical español, definiendo un estilo único que mezcla elementos del folklore andaluz con pop, rock y letras humorísticas. Este género, surgido en la década de los 80 y popularizado en los 90, representó una forma fresca y desenfadada de entender la música en un momento de transformación social y cultural en España.

La banda sevillana fue pionera en este estilo y, aunque otros grupos han explorado caminos similares, ninguno ha logrado alcanzar el reconocimiento y la identidad que ellos consiguieron. Su regreso al panorama musical actual supone también la reivindicación de un género que, a pesar del paso del tiempo, sigue teniendo una personalidad propia y diferenciada dentro de la música popular española.