Las nominaciones a los Globos de Oro se rinden también ante 'Emilia Pérez'

Tras el aplauso del Festival de Cannes, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado y un galardón a la mejor actriz compartido por su elenco, y después del triunfo este sábado en los Premios del Cine Europeo, con cinco estatuillas, Emilia Pérez, el musical de Jacques Audiard, lidera con 10 nominaciones las candidaturas a los Globos de Oro, anunciadas este lunes en Hollywood. The Brutalist, otra de las sensaciones del año, sigue a la cinta francesa con 7 opciones, mientras que el drama eclesiástico Cónclave completa el podio con seis menciones, en las categorías de cine, en la considerada antesala de los Óscar.

Emilia Pérez entró en la categoría de mejor película musical, una categoría en la que competirá junto al musical de animación Wicked, La sustancia y Rivales, A Real Pain y Anora. También obtuvo el reconocimiento a mejor película de habla no inglesa.

Gracias a la película que sigue la vida de una narcotraficante en fuga la española Karla Sofía Gascón recibió su primera nominación al Globo de Oro a mejor actriz y sus compañeras de reparto, Zoe Saldaña y Selena Gómez competirán por el galardón a mejor actriz de reparto, una categoría por la que también lucharán la italiana Isabella Rossellini (Cónclave) y Felicity Jones (The Brutalist).

El director de la cinta, el francés Jacques Audiard, también se encuentra entre los aspirantes al premio al mejor director junto a los responsables de Cónclave (Edward Berger), The Brutalist (Brady Corbet), La sustancia (Coralie Fargeat), Anora (Sean Baker) y La luz que imaginamos (Payal Kapadia).

Las tres películas líderes en nominaciones pelearán además en la categoría a mejor guión y a mejor banda sonora original.

'La habitación de al lado', de Almodóvar, está representada por la nominación de Tilda Swinton

Mi Camino y El Mal, dos de las canciones que aparecen en la película protagonizada por Gascón, también figuran entre las nominaciones a mejor canción original.

Por su parte, Cónclave y The Brutalist lucharán por el Globo de Oro a mejor película de drama junto a Un completo desconocido, Dune: Parte dos, Nickel Boys, y September 5, informó la organización de los premios de cine y televisión.

Los protagonistas de sendas películas, Ralph Finnes (Cónclave) y Adrien Broody (The Brutalist) también se encuentran entre los nominados a mejor actor principal en un proyecto de drama junto a Colman Domingo, Daniel Craig, Sebastian Stan y Timothée Chalamet.

Tilda Swinton, la protagonista de La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, está seleccionada entre las actrices de drama, junto a Pamela Anderson, nominada por The Last Showgirl, Angelina Jolie, por Maria, Nicole Kidman, por Babygirl y la brasileña Fernanda Torres, por I'm Still Here.