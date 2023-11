Los nuevos talentos se abren paso en los Grammy Latinos de Sevilla

La Academia Latina de Grabación presentará esta noche –en la Real Fábrica de Artillería– a 10 nominados en la categoría Mejor Nuevo Artista (Best New Artist) de la gala de los Grammy Latinos, que se celebrará el jueves. Un evento, que forma parte de la Semana de los Grammy Latinos y será conducido por David Bisbal, en el que cada nominado se presenta cantando el tema que mejor le representa como artista. Además, cada uno de los candidatos tiene un padrino.

Los intérpretes nominados en esta categoría son Conexión Divina, Natascha Falcão, Ana del Castillo, Gale, Paola Guanche, Joaquina, Leon Leiden, Maréh, Timø y Borja. Este último es el único español de la candidatura, aunque el joven todavía no ha dado ningún concierto en nuestro país.

Su andadura ha nacido lejos de su isla –Mallorca– de la que partió a Estados Unidos para abrirse paso en la industria de la música. Se graduó en la Universidad de Boston y le dieron un permiso de un año que aprovechó para trabajar como becario en un estudio en Miami. "Quería ver a otros artistas que entraran a componer en el estudio y ayudar en todo lo que hiciera falta", explica a este periódico Borja. Una oportunidad en la que conoció a diferentes intérpretes como Marc Anthony, Bad Bunny o Residente de Calle 13. "Me convertí en una esponja y fue aquí donde me sumergí en el mundo de escribir a otros cantantes y me di cuenta de que se podía hacer una carrera de la composición y la producción", señala.

Por lo pronto cuenta con el álbum Rimas del verbo amar y atesora más de 65.000 oyentes mensuales. Se considera un artista de pop en todas sus vertientes: desde el rock al estilo más romántico. "Me gusta hacer canciones muy honestas y personales. Que tengan profundidad", una cuestión vital en una "época que va veloz en todos los aspectos. Me gusta frenar un poco con mi estilo", apostilla el cantante.

El próximo jueves sabrá el resultado de la candidatura a la que postula en los Grammy Latinos pero, por lo pronto recuerda entre risas que "fue una locura recibir la noticia de la nominación. Lo vi por la tele con mi madre en Mallorca y no se creía que fuera yo", y señala también que lo ve como un reconocimiento "a estar tantos años trabajando, dando vueltas y apostando por el sueño". Un recorrido que además ha hecho sin el apoyo de ninguna discográfica. "Cuando tu tienes que hacerlo todo, de forma independiente y con un equipo al que vas sumando gente, creo que se hace el doble de bien porque has tenido que estar en todos los momentos", apunta y lo considera "el doble de duro, pero mucho más satisfactorio".

Hace especial hincapié en que, a pesar de su juventud, ha crecido escuchando los discos que tenía por casa y "le tengo mucho respeto a grabar un álbum". "Tuve mucho cuidado con Rimas del verbo amar, presté mucha atención a todos los factores y quise presentarlo como un disco con un concepto, una historia y un por qué".