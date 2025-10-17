La Oreja de Van Gogh anuncia concierto en Sevilla: fecha y cómo conseguir entradas

La espera ha terminado para los fans de La Oreja de Van Gogh. La mítica banda donostiarra ha anunciado que su nueva gira, titulada ‘Tantas cosas que contar’, hará una parada en Sevilla el 26 de junio de 2026. El concierto tendrá lugar en el Live Sur Stadium, en La Cartuja, dentro de un tour que recorrerá 15 ciudades españolas.

Esta gira marcará un momento histórico para el grupo, ya que coincide con la vuelta de Amaia Montero como vocalista y la celebración del 30º aniversario de la formación. Además, el nombre del tour rinde homenaje a su emblemático disco ‘El viaje de Copperpot’, que cumple 25 años.

Durante el espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de algunos de los grandes himnos que marcaron una generación, como ‘Cuídate’, ‘La Playa’, ‘Puedes contar conmigo’, ‘Rosas’ o ‘20 de enero’, además de nuevas sorpresas que la banda prepara para esta esperada reunión.

“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, han expresado los miembros de La Oreja de Van Gogh al anunciar la gira.

Las entradas para el concierto en Sevilla estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 horas en la web oficial del grupo. Los precios oscilarán entre 45 y 72 euros (más gastos de distribución), mientras que los paquetes VIP tendrán un coste de entre 110 y 290 euros, también más gastos de gestión.