'Acción Portabella' en la Filmoteca

La extraterritorialidad de Pere Portabella (Figueras, 1927) se expande primero en su faceta como productor independiente (Films 59) de un puñado de títulos clave de nuestro cine (El cochecito, Viridiana, Los golfos, Tren de sombras) situados en los márgenes la oficialidad, y luego en su voluntad por aproximarse al cine como territorio de permeabilidad y fricción a través del diálogo con otras disciplinas artísticas y como objeto político de intervención sobre la realidad (especialmente en sus dos entregas de Informe General).

El próximo día 11, Portabella cumplirá 99 años que lo contemplan como uno de los más importantes cineastas e intelectuales españoles aún vivos. Este casi centenario ha venido acompañado de nuevas publicaciones (Impugnar las normas: Intervenciones sobre arte, cine y política), un documental (Constelación Portabella), ciclos, homenajes y actividades en torno a su obra.

Apartado de la profesión tras el escándalo Viridiana en Cannes’61, Portabella iniciará a finales de los sesenta una fructífera relación creativa con el poeta Joan Brossa y el compositor Carles Santos en los cortos No compteu amb els dits, Lectura Brosa y Acció Santos y los largos Nocturno 29 (1968), cruce entre Antonioni, Buñuel y la estética publicitaria, Vampir-cuadecuc (1970), un experimental making of del Drácula de Jess Franco, y Umbracle (1972), collage que articula la reflexión metacinematográfica sobre la censura, el cine militante y la estética underground.

Tras una serie de cortos (1969-1973) sobre Joan Miró y su proceso creativo, la política ocupará su tiempo durante la Transición, de la que participa activamente como uno de los redactores de la Constitución y como senador y miembro del Parlamento Catalán. Fruto del espíritu de aquellos días son El Sopar (1974), crónica de la reunión clandestina de cinco ex-presos políticos, e Informe General para una proyección de interés público, gran fresco ensayístico y experimental que trasciende los límites del documental para hablar de un país cambiante cuestionando desde sus propias formas y montaje aquel espectáculo y a sus actores protagonistas.

Pasarán trece años hasta Puente de Varsovia (1989), que conjuga la filmación de músicas y arquitecturas con una reflexión sobre el cine y la cultura en la Barcelona pre-olímpica. Con El silencio antes de Bach (2007), regresa a la primera línea de atención crítica a través del eco de la figura del gran compositor barroco de Leipzig, con una sucesión de cuadros en movimiento que oscilan entre la abstracción y la ficción, entre el documento y la metáfora. Mudanza (2008) prolonga un mismo camino mostrando el proceso de desmantelamiento y empaquetado de muebles, cuadros y objetos en la que fuera la casa natal de Lorca, e Informe General II: El nuevo rapto de Europa (2015) busca en el movimiento 15-M la utopía regeneradora (fallida) de la izquierda.

Una imagen de 'El silencio antes de Bach' (2007).

La Filmoteca de Andalucía en su sede sevillana del Teatro Central se suma modestamente a la celebración con la programación de cuatro títulos, El cochecito (1960, Ferreri), Viridiana (1961, Buñuel), Informe General (1976) y El silencio antes de Bach (2007). Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se añade la proyección de la serie de Movistar+ Anatomía de un instante, que si bien no tiene nada que ver con Portabella, aborda la Transición desde el retrato ficcional de algunos de sus protagonistas.

A excepción de Informe General (día 10), las proyecciones (19:30h.) tendrán presentaciones y coloquios previos (18:30h.): hoy miércoles 3 (Viridiana) con Vicente Monroy y Juan María Rodríguez, el 17 (El cochecito) con Pablo García Casado y David Trueba, el lunes 23 con Alberto Rodríguez, y el 24 con el violonchelista Sergio Garrido, que ofrecerá un pequeño recital antes del arranque de El silencio antes de Bach. La entrada es libre previa reserva.

Un mes de ‘historias chinas’ en los ‘Lunes de cine’ de Cicus

En colaboración con Casa Asia y Mandarin Centers Sevilla, y coincidiendo con el Nuevo Año Chino, dedicado en 2026 al Caballo de Fuego, llega en febrero a Cicus la segunda edición de Un mes de historias chinas, ciclo destinado a la difusión del reciente cine chino que “pretende acercarnos a su historia, cultura e identidades y a erradicar los estereotipos y lugares comunes que rodean a este gigantesco país”.

Cuatro son los títulos del ciclo, el primero de ellos (Todo saldrá bien) ya proyectado el pasado lunes 2. Están a tiempo de ver los siguientes: el próximo lunes 9 la extraordinaria Suzhou river (2000), de Lou Ye, una de las perlas de la Sexta Generación que sigue la pista de Vertigo en los márgenes del Shanghai del cambio de siglo y que será presentada por el profesor Plácido González; el día 16 le toca el turno a la no menos estupenda Una vida sencilla (2011), de la veterana y premiada directora hongkonesa Ann Hui, historia de una anciana que, tras años de trabajo y servicio, pasa sus últimos días en una residencia, y que será presentada por la especialista Miriam Díaz.

El día 23, y tras la presentación de Yifan Liu, directora del Mandarin Center Sevilla, se proyectará Her story (2024), de Shao Yihui, que narra la amistad entre dos mujeres. Todas las proyecciones son a las 19 h. y la entrada es libre mediante invitación.