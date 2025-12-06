Duelo de idiotas

El otrora rey de la taquilla española Dani Rovira y el no menos popular actor argentino Guillermo Francella (de moda tras el éxito de las series Nada y El encargado) vienen al rescate imposible del gallego Javier Veiga en este su segundo y exasperante largometraje como director (Amigos hasta la muerte), una comedia negra de situación casi única y quiebros que se quieren sorprendentes ambientada en Fuerteventura.

La cosa va de un patético e interminable duelo playero entre un hamaquero con pocas luces (un Rovira cargado de tics infantiloides) y un supuesto turista sueco-argentino (Francella, en su línea verborreica habitual) que se estira hasta la náusea creyéndose escrito por el mismísimo Joseph L. Mankiewicz cuando sus diálogos, su trama, su desarrollo y sus giros de trilero manco no pasan del sainete plúmbeo con fondo de film commission, ridículos interludios musicales carnavalescos, inmersiones submarinas con meros digitales y unas intenciones ocultas tras el aparente encuentro fortuito y su escalada dialéctica.