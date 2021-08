El Premio Donostia reconocerá al "talentoso y versátil" Johnny Depp

Johnny Depp recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, que celebrará su 69 edición del 17 al 25 de septiembre y que está trabajando para que el actor estadounidense no sea el único este año al que entregue su reconocimiento honorífico más importante. El certamen definió a Depp en una nota como "uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea".

Un año después de su visita al Zinemaldia para presentar Bebiendo con Shane MacGowan, de Julien Temple, en cuya producción había participado y que obtuvo el Premio Especial del Jurado, el intérprete norteamericano recogerá el galardón en una ceremonia que tendrá lugar el 22 de septiembre en el auditorio del Kursaal.

Con esta distinción, el certamen reconoce la trayectoria de un actor que suma tres nominaciones a los Oscar y que ha obtenido un Globo de Oro, entre otros muchos galardones, que ha intervenido como intérprete en más de 90 producciones audiovisuales y ha producido también una decena de filmes, incluido el más reciente, El fotógrafo de Minamata, de Andrew Levitas. Además, Depp ha dirigido cortos y el largometraje The Brave en 1997, que también escribió y que contó con Marlon Brando en el elenco.

Cuando debutó en el cine como víctima de Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street tenía 21 años. Era 1984, faltaba algo más de un lustro para que le llegaran sus papeles protagonistas en Cry Baby (El Lágrima), escrita y dirigida por John Waters y en Eduardo Manostijeras, su primera colaboración con Tim Burton.

En los siguientes años protagonizó películas dirigidas por cineastas tan relevantes como Emir Kusturica (El sueño de Arizona, 1992), Lasse Hallström (¿A quién ama Gilbert Grape?, 1993, y Chocolat, 2000), Tim Burton (Ed Wood, 1994, y Sleepy Hollow, 1999, entre otras), Jim Jarmusch (Dead Man, 1995), Mike Newell (Donnie Brasco, 1997) y Terry Gilliam (Miedo y asco en Las Vegas,1998), recuerda el Festival.

Ya en el siglo XXI, su interpretación del capitán Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe le ha granjeado la admiración también de las nuevas generaciones, aunque le ha valido críticas igualmente por el histrionismo de su personaje y por haberse vendido a una franquicia promovida por Disney.

Ha sido en estas dos últimas décadas cuando ha sido nominado a los Oscar por Piratas del Caribe. La maldición de la perla negra (2003), Descubriendo Nunca Jamás ( 2004), y Sweeney Todd (2007), otra de sus colaboraciones con Tim Burton y papel por el que obtuvo un Globo de Oro. En su amplio inventario de reconocimientos figura también un premio César honorífico. Últimamente, más que por sus trabajos –títulos prescindibles como El llanero solitario, Into The Woods o la versión de Kenneth Branagh de Asesinato en el Orient Express–, Depp fue noticia por su batalla legal con su ex mujer la actriz Amber Heard, que lo acusó de ser un maltratador. Este lunes, varios titulares definieron como "polémica" la decisión de premiar al actor en este momento.

Desde el Festival de San Sebastián se limitaron a elogiar la carrera de Depp, que "ha encarnado a escritores, policías infiltrados o forajidos, casi siempre inadaptados, junto a compañeros de reparto como Marlon Brando, Faye Dunaway, Jerry Lewis, Penélope Cruz o Kate Winslet".