Cuando la profesora de Física es Mérida y Ratatouille enseña Matemáticas

¿Y si un solo cabello de Mérida, la protagonista de Brave, puede servir para explicar Física? Quienes acudan a la exposición que estará en CaixaForum hasta el 1 de marzo de 2026, La Ciencia de Pixar, verá de otra manera Toy Story o Los Increíbles. Porque hay mucha ciencia detrás de cada movimiento de Sulley en Monstruos S. A. o de las caras de Dory en Buscando a Nemo. Las matemáticas, óptica, estudios de la luz, del color, química, forman parte de esos grandes equipos multidisciplinares que hace posible cada fotograma de ese mundo mágico. Tanto el director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, y el director de Exposiciones y Actividades de Ciencia de la Fundación ”la Caixa”, Javier Hidalgo, han presentado esta exposición creada por el Museum of Science de Boston y Pixar Animation Studio.

Los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que hacen posible cada película quedan al descubierto. mediante entretenidos elementos interactivos. No es la primera vez que Fundación La Caixa colabora con estos estudios. En 2015, Pixar. 25 años de animación supuso una profunda revisión del trabajo de esta compañía pionera en la animación por ordenador en sus 25 años de historia. Después, Pixar. Construyendo personajes se centró en el proceso de diseño visual de los personajes de Pixar que permite que encajen con el resto de los elementos de la película y que el argumento se trasmita lo mejor posible. Ahora, La Ciencia de Pixar da a conocer, a través de sus ocho ámbitos, los pasos del proceso técnico que utilizan los artistas y científicos informáticos de Pixar.

Moises Roiz, director de CaixaForum Sevilla y el director de Exposiciones y Actividades de Ciencia de Fundación La Caixa, Javier Hidalgo, con una reproducción de Sullye y Mike Wasowski, de Mosntruos S. A. / José Ángel García

La exposición muestra capa a capa, de forma atractiva y para toda la familia, aquellos conceptos científicos, informáticos y matemáticos que hay detrás de personas como Ira, Alegría o Rayo McQueen. Desde el modelado, que permite crear los personajes en 3D; el rigging (articulado), con el que se desarrollan los huesos, músculos y articulaciones virtuales; el diseño de superficies y decorados; la animación, que da vida a la historia; la simulación, que proporciona movimientos automatizados; la iluminación, con la que se logra un mayor impacto emocional, y el renderizado, que convierte escenas en 3D en imágenes en dos dimensiones.

Son ocho pasos en los que observar y realizar cada paso, que Pixar cuida al detalle, para dar vida a sus mundos y sus protagonistas. Decenas de elementos interactivos y audiovisuales para que los visitantes descubran lo que se esconde detrás de las películas, desde su primer largometraje animado por ordenador, Toy Story, que se estrenó hace tres décadas, hasta el lanzamiento de Red.

Buzz Lightyear es otro de los protagonistas de la muestra en Caixaforum / José Ángel García

Cada una de las zonas en las que se divide la exposición está dedicada a una disciplina. En la dedicada a Escenarios y cámaras, por ejemplo, los visitantes descubrirán cómo consiguieron la ubicación y los ángulos de la cámara para crear una vista de insecto para no ver como Flik en Bichos. Cuando los visitantes se acercan a Modelado intentarán crear una escultura digital a partir del boceto de un artista, y en Iluminación, usarán luces para resolver desafíos similares a los que Pixar tuvo para crear escenas submarinas con luz virtual en Buscando a Nemo. El recorrido expositivo incluye, además, recreaciones a escala humana de muchos de los personajes de Pixar, como Buzz Lightyear (de Toy Story), Dory (de Buscando a Nemo), Mike y Sulley (de Monstruos, S. A.), Edna Moda (de Los Increíbles) y WALL•E (de la película homónima).

Un mundo por descubrir hasta el 1 de marzo de 2026. El precio de la entrada es de 6 euros, gratuitas para los menores de 16 años y los clientes de Caixabank y desde Caixafoum recomiendan comprarlas a través de la web.

Cine, charlas y visitas familiares

La Fundación ”la Caixa” propone diversas actividades durante los meses en los que permanecerá la muestra en CaixaForum Sevilla para que todos los públicos puedan acercarse al arte y la ciencia de Pixar. Por un lado, se ha programado un ciclo de proyecciones Pequeños cinéfilos con algunas de sus mejores películas: Toy Story, Los increíbles, Up y Bichos: Una aventura en miniatura. Al inicio de cada sesión de este ciclo, el equipo educativo de CaixaForum presenta la película proporcionando las claves básicas para interpretarla y disfrutarla, e invita al público asistente a un debate en familia al acabar la proyección.

Los visitantes aprenderán cómo crear expresiones a los personajes. / José Ángel García

También destaca la conferencia familiar Animación 3D: entre el arte y la ciencia, en la que Edu Martín, director creativo y supervisor 3D que ha formado parte de equipos en empresas de prestigio internacional como Animal Logic (The LEGO movie), Skydance (Top Gun Maverick) o Pixar, hablará sobre el proceso de creación de este tipo de producciones para comprender cómo se hacen las películas que tanto nos entusiasman y veremos en directo cómo se utiliza esta tecnología en producciones tan aparentemente alejadas como la publicidad.

Además, el público general podrá hacer visita comentada y el familiar podrá elegir entre la visita en familia; la visita-taller Historias animadas, en la cual, tras recorrer la exposición, se realizará un pequeño clip animado, para comprender todas las etapas del proceso creativo; o el pack de visita en familia con menú temático, en el que tras recorrer la exposición de la mano de un educador o educadora, podrán disfrutar de una experiencia gastronómica con una degustación especialmente diseñada para la exposición. Los diferentes tipos de visitas también están disponibles para público escolar y grupos de verano.

La importancia de la luz con Dory, de Buscando a Nemo. / José Ángel García

La Ciencia de Pixar se financia gracias al apoyo de Google, los miembros del Science Museum Exhibit Collaborative (SMEC), el Institute of Museum and Library Services (IMLS) y la National Science Foundation (NSF).

