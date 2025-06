Mueran las cadenas

En su extensa antología de la poesía de Shelley, Donde están los Eternos, publicada por Reino de Cordelia, ya precisaba José Luis Rey que no había incluido el Prometeo porque tenía previsto publicarlo en edición exenta. El volumen, también bilingüe, sí recogía el resto de los poemas largos: Mont Blanc, La máscara de la anarquía, Epipsychidion, Adonais y el inacabado El triunfo de la vida, en el que trabajaba Shelley cuando naufragó frente a la costa de Italia. Desde hace años, Rey compagina su obra poética –que incluye los heterónimos, tan distintos, de Luis Tulsa y Fernando Plata– con una doble dedicación a la traducción y la crítica, facetas que no se presentan como algo separado de su oficio o su condición de poeta. En calidad de ensayista, ha abordado las obras de Juan Ramón Jiménez, Claudio Rodríguez o Pere Gimferrer, a quien dedicó una tesis convertida en estudio de referencia. Como traductor, no ha temido medirse a los grandes en sus versiones de Coleridge, Keats, Tennyson, Emily Dickinson, Wallace Stevens, T. S. Eliot o Dylan Thomas. A contracorriente de un tiempo desmitificador en el que buena parte de la poesía se orienta a la exploración del conflicto o la impureza, toda su obra parece presidida por un deseo de elevación que en su último libro toma la forma de himnos a los altos.