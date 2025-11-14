Q2 estrena en Sevilla su disco debut CUDO, un proyecto construido desde la autenticidad

El sevillano Q2, nombre artístico de Curro García, presentó en Sevilla su esperado disco debut, CUDO, un proyecto que él mismo define como "un sueño cumplido" y que llega tras varios años de crecimiento silencioso, constancia, una viralidad que lo lanzó a la escena urbana y una relación muy cercana con su público. Nervioso, sonriente y rodeado de su equipo, Q2 abrió las puertas a una noche que no solo celebraba la música, sino también su historia.

"Estoy nervioso, esperando que todo salga bien. Mi equipo lo ha organizado lo mejor posible. Vamos a pasar un buen rato con gente muy agradable y, sobre todo, tengo esa sensación en el pecho de ver si les gusta el álbum. Es un sueño para mí", confesaba minutos antes del inicio del evento.

Un álbum nacido desde la infancia y construido en equipo

CUDO es, ante todo, un disco autobiográfico. El nombre proviene de cómo Curro pronunciaba su propio nombre de pequeño, cuando no conseguía decir la "r". En vez de "Curro", decía "Cudo". Ese guiño tierno se convierte en el eje del proyecto: la mezcla entre la inocencia de su niñez y la madurez artística que ahora empieza a consolidarse.

Q2 realizó su presentación en la Casa Inquieta alrededor de sus amigos más cercanos / Mire Suárez

La inspiración del disco, explica Q2, no vino solo de él: "La inspiración fue grupal. Cuento con un equipo increíble: Willi.Ch, mi compositor, el equipo de Acqustic que me apoya muchísimo, mi manager Josema… Siempre he querido sacar un álbum, y creo que no hay mejor manera de hacerlo que con gente que disfrutas tener cerca".

El resultado es un trabajo versátil, amplio en géneros y rico en instrumentos reales, tal y como destacó su productor, Willi.Ch: "Tocamos todos los palos: pop, reguetón, sonidos urbanos, instrumentación muy real… Es un disco para escuchar llorando en la cama, con tus colegas o en una discoteca. Muy versátil".

'Mi canción', el posible pelotazo del disco

Aunque Q2 asegura que quiere a todas sus canciones por igual, tiene clara su apuesta: "'Mi Canción' va a ser el pelotazo. A mí me encanta, pero también me flipa 'Taraxia' y 'Contigo'. Para mí todas son especiales… pero si tengo que apostar por una, es esa”.

El evento sirvió también para presentar un nuevo formato de directo, que se estrena exclusivamente en esta fecha: banda completa con batería, guitarra y bajo, ofreciendo un sonido más sólido, energético y profesional.

El apoyo de amigos, influencers y artistas

A la presentación asistieron figuras cercanas al cantante, entre ellos el influencer Nacho Pla, que no dudó en destacar su conexión con Q2: "La primera vez que supe de él fue con 'Fighter'. Yo mismo le escribí diciéndole que estaba enganchadísimo. Desde ahí mantuvimos relación, lo vi cantar en El Puerto y es increíble cómo engancha a la gente. Hoy se va a dar un baño de masas y es un placer acompañarlo".

También estuvo presente Daniel Oviedo, de Gemeliers, que explicó cómo descubrió su proyecto: "Me enseñaron un tema suyo y dije: el chaval mola. No me enamoré del proyecto, me enamoré de él y de su música. Hay que apoyar a los artistas emergentes que vienen con tanta fuerza".

Q2 hace su primera actuación en directo de su disco debut CUDO

Un posible relevo generacional

En los últimos meses, varios medios han señalado a Q2 como una nueva figura destinada a ocupar un espacio similar al que Taburete logró hace años entre la juventud española. Su música, entre el trap, el reguetón y el pop urbano, está calando especialmente en colegios mayores y locales nocturnos de toda España, donde el público corea temas como 'Fighter', 'No seas mala' o 'Otra vez'.

A eso se suma la fidelidad de sus seguidores, que han visto crecer al artista desde la pandemia hasta esta nueva etapa profesional que hoy se materializa en CUDO.

Una noche que marca el inicio

Entre aplausos, cámaras, amigos y fans, Q2 cerró la presentación con una frase que resume lo que significa este debut: "Este disco es mi vida, mi historia y mi gente. Ojalá lo disfruten tanto como yo disfruté haciéndolo".

Con CUDO, Q2 no solo presenta un álbum; presenta una identidad, un origen y un camino artístico que apunta a despegar con fuerza. Y si algo quedó claro en Sevilla es que este es solo el comienzo.