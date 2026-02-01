La ficha 'Nerja' Rafael Riqueni. Prod. Manuel de la Luz. Universal

Nerja es una obra misteriosa en algunos pasajes, primitivista en otros, muy sentimental como siempre en este autor, en la que la percusión y otros instrumentos han adquirido mayor protagonismo, respecto a obras anteriores de Rafael Riqueni.

La guitarra solista ya no está tan sola aquí, acompañada por una segunda y una tercera guitarra, un violonchelo, una voz y la mencionada percusión a cargo de Antonio Moreno y Agustín Jiménez.

Jóvenes es una suite que se inicia con un arpegio subyugante que funciona como estribillo, a tres guitarras, para adentrarse en la rítmica flamenca binaria de los tangos con alguna disonancia. Mareva es una entrega épica de melodías cantables con el subrayado melódico en el estribillo de la voz de Olivia Molina. Rumores es un solo mineral en forma de guajira, de lo mejor del disco, que nos recuerda al mejor Riqueni. El loco es un dúo con el violonchelo de Gretchen Talbot por soleá expresionista. Vagamundo es un sentimental trío de guitarra con Manuel de la Luz y Salvador Gutiérrez. Bulería del alma es un nuevo trío, uno de los temas más tradicionales del álbum. Camino de la curiosidad es un dúo neoclásico con Manuel de la Luz. Con la luz de tus ojos con unos fandangos malagueños tradicionales. Carrerilla es un zapateado clásico. La voz cantante de la Nana corre a cargo del violonchelo de Gretchen Talbot. El tema parte de la melodía tradicional flamenca para proponer una progresión descendente muy sentimental que deriva en un trémolo y un guiño al tema grabado por La Argentinita y Lorca en 1931. Domalabara es una rumba en modo mayor. La obra se cierra con un estado de ánimo optimista en Paloma, que es un nuevo solo de Riqueni, con un tema principal de enorme riqueza melódica.

Nerja es una nueva obra mayor de Rafael Riqueni, el noveno disco en solitario de Rafael Riqueni, desde que se inició discográficamente en 1986. Mucho ha cambiado el mundo del disco y el mundo del flamenco y el mundo de Riqueni desde entonces, pero hay una constante: los nueve discos son otras tantas obras maestras