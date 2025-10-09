La cantera andaluza en plena forma

Álvaro Lozano y María Castillo, solistas en el concierto de la ROSS con JJMM

La ficha REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA *** Feeling ROSS. Concierto en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla. Solistas: Álvaro Lozano, violonchelo; María Castillo, clarinete. ROSS. Director: Josep Planells. Programa: Franz Joseph Haydn (1732-1809): Obertura de Il mondo della luna Hob.XXVIII:7 [1777] / Concierto para violonchelo y orquesta nº1 en do mayor Hob.VIIb:1 [c.1761-1765] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Obertura de La finta giardiniera KV 196 [1775] / Concierto para clarinete y orquesta en la mayor KV 622 [1791] Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Jueves, 9 de octubre. Aforo: Un tercio de entrada.

El tradicional concierto de la ROSS con JJMM sirvió para constatar el excelente momento de una nueva generación de intérpretes andaluces. El violonchelista Álvaro Lozano (Málaga, 2006) y la clarinetista María Castillo (Huelva, 2000), ambos formándose actualmente en la Escuela Reina Sofía, ofrecieron dos lecturas de gran nivel, distintas en carácter pero igualmente convincentes.

Lozano mostró una madurez poco habitual a sus diecinueve años: virtuosismo brillante en los movimientos extremos del Concierto en do mayor de Haydn –especialmente en el final– siempre bajo control y con una soberbia elegancia natural en el manejo del tempo. El Adagio central sonó algo más plano en dinámicas, lo que no empañó una versión de notable solidez técnica y musical.

Castillo, por su parte, aportó una sensibilidad extrema al Concierto de Mozart. Su sonido, aún no muy corpóreo, se moduló con gusto exquisito, especialmente en las progresiones del Adagio, donde llevó la línea hasta el límite del hilo sonoro sin perder nunca expresividad: fue pura emoción.

El valenciano Josep Planells, también joven (1988), al frente de una ROSS algo irregular, más sólida y empastada la cuerda grave, garantizó acompañamientos claros y de fraseo ágil, más homogéneos en Mozart que en Haydn para un programa que confirmó lo que algunos venimos diciendo desde hace mucho y anuncia este titular: la cantera andaluza es extraordinaria, viene pisando fuerte y con argumentos musicales de sobra.