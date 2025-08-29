Salustiano abre una temporada con exposiciones que viajarán de Sevilla a Seúl

Con más de treinta años de trayectoria internacional consolidada en museos, galerías y colecciones de todo el mundo, el artista Salustiano inaugura una ambiciosa temporada expositiva que lo llevará a cinco países con muestras individuales en destacadas galerías, sumando además su participación en la renombrada feria KIAF Art Fair de Seúl y su presencia en muestras colectivas en España y Taiwán.

Este nuevo capítulo artístico llega tras un punto de inflexión en su proyección pública. En la primavera de 2024, una imagen comenzó a circular con una intensidad insólita por las redes sociales y los medios de comunicación del mundo: un Cristo Resucitado sobrio, vibrante, profundamente humano y profundamente espiritual.

Era el cartel oficial de la Semana Santa de Sevilla, pintado por el artista Salustiano. En cuestión de horas se convirtió en viral, superando los 22 millones de interacciones en la red X, ocupando titulares en medios como The Sunday Times, CNN, Die Spiegel, Le Figaro, El País, BBC o El Mundo, y captando la atención tanto del público general como de críticos, historiadores y teólogos.

Lo que para muchos fue un descubrimiento súbito, para el gran público supuso la difusión masiva de un artista que ya era reconocido internacionalmente desde hacía décadas. Salustiano, sevillano de nacimiento y universal por vocación, lleva décadas tejiendo una trayectoria firme, coherente y profundamente personal en torno al arte figurativo contemporáneo. Su estilo —basado en el uso de pocos pero poderosos colores, especialmente el rojo, y en una iconografía que exalta la belleza sin complejos y la espiritualidad militante— ha cautivado a coleccionistas, museos y críticos de los cinco continentes.

Ahora, con la resonancia aún viva de aquel cartel histórico, Salustiano inaugura una temporada expositiva ambiciosa y global que lo llevará a presentar su obra en cinco exposiciones individuales en Londres, Berlín, Santiago de Compostela, Ciudad de México y Seúl, además de participar en la prestigiosa feria KIAF Art Fair de Corea del Sur y en exposiciones colectivas en España y Taiwán. Una agenda que confirma su estatus como artista de referencia en el panorama internacional.

"Cada obra mía no está terminada hasta que alguien la contempla”, ha dicho en más de una ocasión Salustiano. Y es, quizá, en esa mirada del otro donde reside su verdadero lenguaje: una comunión silenciosa, poderosa, que atraviesa lenguas, credos y geografías.

Salustiano ha expuesto en más de 500 ciudades de todo el mundo, desde Nueva York, París y Shanghái hasta Copenhague, Santiago de Chile o Estocolmo. Sus obras han sido subastadas por casas como Christie’s y Sotheby’s de Nueva York, y forman parte de destacadas colecciones privadas como las de Sir Niall Fitzgerald (Presidente de Reuters y miembro de honor del British Museum), William Mack (Guggenheim Museum), Pérez Simón (considerado por Paris Match el mayor coleccionista privado del mundo), o la mismísima cantante Barbra Streisand, que lo visitó personalmente en su casa en Sevilla.

Su obra se encuentra en museos e instituciones de renombre como el Nobel Museum (Estocolmo), el Rubin Museum (Nueva York), el San Antonio Museum of Art (Texas), el Frost Museum (Miami), o el Fowler Museum de Los Ángeles.

Uno de los hitos más significativos de su carrera fue su participación en The Missing Peace. Artists Consider the Dalai Lama, una exposición itinerante comisariada por The Dalai Lama Foundation y el comité C100 for Tibet, que reunió a artistas como Marina Abramovic, Anish Kapoor, Bill Viola, Christo o Sebastião Salgado. Su obra Reencarnación fue seleccionada como imagen principal del proyecto y protagonizó catálogos, invitaciones y carteles. En la inauguración de la muestra en Los Ángeles, Sharon Stone —anfitriona del evento— se sentó durante diez minutos frente a su cuadro y confesó que era su favorito.

Temporada 2025

A partir de septiembre, Salustiano inaugura una serie de exposiciones individuales en cinco países:

Galerie BHAK, Seúl (Corea del Sur)

Galerie Brockstedt, Berlín (Alemania)

Galería Luisa Pita, Santiago de Compostela (España)

Blond Contemporary Gallery, Londres (Reino Unido)

Ricardo Reyes Arte, Ciudad de México (México)

Además, participará con esta última galería en la KIAF Art Fair de Seúl, una de las citas más relevantes del arte asiático, y mostrará su obra también en exposiciones colectivas como en Centro ABANCA OS de la mano de la galería Luisa Pita (Santiago de Compostela) y en Holanda con Priveekollektie Contemporary.