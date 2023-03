El grupo sevillano SFDK celebrará su 30 aniversario en el Icónica Fest

El grupo sevillano de hip-hop SFDK ha anunciado que celebrará el 30 aniversario de su formación el próximo jueves 22 de junio en el festival Icónica Fest. Las entradas se pondrán a la venta el miércoles 22 de marzo a las 12:00 horas en la web oficial del grupo: www.sfdkoficial.com. Esta cita coincide además con la presentación de su último trabajo Inkebrantable, que lanzaron el pasado viernes 10 de marzo, en el que han colaborado representantes de la escena urbana como la rapera Sara Socas, el canario Bejo, el sevillano Juanito Makandé, o el clásico Kaseo. O.

De este modo, el grupo repite cita en Plaza de España con sus seguidores, enclave que ya visitó en la primera edición del festival en octubre de 2021. En este primer concierto, los de Pino Montano agotaron las entradas y consiguieron congregar a más 16.000 asistentes en el conjunto arquitectónico. Para ese show, los componentes del grupo, Zatu y Acción Sánchez, invitaron al escenario a artistas de la talla de Green Valley, Rapsusklei, o Little Pepe.

No es la primera vez que deciden celebrar el cumpleaños de SFDK a lo grande. El grupo celebró el 25 aniversario de la banda en 2019, esta vez en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. En este concierto, que duró cuatro horas y congregó a unas 18.000 personas, los raperos se dieron un baño de masas y ofrecieron un espectáculo a la altura de la celebración. Aprovecharon la ocasión para hacer un repaso por toda su discografía y demostraron, a través de la reinterpretación de sus grandes clásicos, que la vieja escuela sevillana está más viva que nunca. Además, no dudaron en faltar al evento prácticamente todos los artistas que han colaborado con ellos a lo largo de su trayectoria: desde Juaninacka hasta Kaze, pasando por Andreas Lutz, Beret, Fyahbwoy, Little Pepe y Legendario.