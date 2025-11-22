El sevillano Diego Vaya gana el Premio Felipe Trigo de Novela

El escritor sevillano Diego Vaya fue elegido este viernes, por unanimidad del jurado, ganador de la 45 edición del Premio Literario Felipe Trigo del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) con la novela Al final de las voces, reconocida por lo "rompedora" de su estructura narrativa.

Como galardón, Vaya recibirá 20.000 euros y la publicación de la obra en la Fundación José Manuel Lara, de acuerdo con el fallo del certamen dado a conocer en el transcurso de una gala celebrada en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena.

Por su parte, el premio a la obra finalista, dotado con 6.500 euros, ha sido para El hospital de la piedra, del zamorano Gregorio González Olmos.

Un total de 10 novelas, de las 267 presentadas, optaban a ser la ganadora del premio de novela en una edición que incrementa su participación con 64 obras más que en 2024.

Tras conocerse el fallo, Vaya se mostró "conmocionado" y destacó que el galardón supone "un verdadero espaldarazo para cualquier escritor". Con su obra, según explicó, ha buscado construir "una investigación dentro de la investigación". Además de narrador, Vaya es poeta y en los últimos años ha publicado la antología Esto no acaba aquí, y ha sido accésit del Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma, Premio Andalucía de la Crítica (por el libro Pulso solar) y Premio de Poesía Ciudad de Badajoz por Streaming. También publicó Luis Gordillo [insularidad e inconformismo].

Gregorio González, por su parte, explicó que El hospital de la piedra está ambientada en Toledo y surge de su admiración por la Edad Media y especialmente por los conversos.

El jurado estuvo presidido por el escritor aragonés Javier Sierra, quien afirmó que el Premio Felipe Trigo "es una máquina de crear noches inolvidables" y "un regalo que cada escritor que lo ha ganado no olvidará en la vida".

Añadió que, desde que recibió las obras, la "emoción" le ha acompañado y calificó la experiencia como "muy gratificante".