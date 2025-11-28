El duelo de las máquinas

La ficha *** 'Singular'. Thriller-ciencia-ficción, España, 2025, 92 min. Dirección: Alberto Gastesi. Guion: A. Gastesi y Álex Merino. Fotografía: Esteban Ramos. Música: Jon Agirrezabalaga, Ana Arsuaga. Intérpretes: Patricia López Arnaiz, Javier Rey, Miguel Iriarte.

El segundo largo de Alberto Gastesi (La quietud en la tormenta) hace honor a su título como rareza singular dentro del reciente cine industrial español (distribuye Warner), extraña mezcla de cine de género, con la ciencia-ficción distópica y la Inteligencia Artificial en su horizonte, y ciertos estilemas de autor en un relato que pone el tema del duelo y la recuperación de las emociones (perdidas) en el epicentro de su trama.

La película se abre desde una perspectiva realista para adentrarse pronto en su propio laberinto de quiebros, trampantojos, pliegues y repeticiones reveladoras. Una profesora e investigadora robótica (Patricia López Arnaiz) desarrolla un nuevo proyecto antes de partir al encuentro de su ex-marido (Javier Rey) en la antigua casa de campo familiar. Hasta aquí les voy a contar, porque Singular juega ya entonces las bazas de la sorpresa y la paradoja espacio-temporal para instalarse en un terreno propio del cuento siniestro y simbólico en el que afloran los accidentes y traumas del pasado como fantasmas que espejean en una sustancia que es ya definitivamente la del sueño o el engaño.

Gastesi se mueve con elegancia y sentido del misterio por una superficie no siempre consistente y logra el pequeño milagro de caminar en el alambre de su propio bucle narrativo gracias a la puesta en escena y a un gran trabajo de ambientación visual, sonora y musical que materializa el aire de fábula nocturna entre la casa, los árboles del bosque y la orilla de ese lago mizoguchiano. Tal vez estemos proyectando más referencias de la cuenta en un filme donde también vemos revivir los mitos de Vértigo y Prometeo entre androides en busca de emociones auténticas y recuerdos artificiales de un dolor insoportable y verdadero.