El pequeño club de los suicidas

La ficha ** 'Soñando con leones'. Drama, Por-Esp-Bra, 2024, 88 min. Dirección y guion: Paolo Marinou-Blanco. Fotografía: Glauco Firpo. Música: Toni M. Mir. Intérpretes: Denise Fraga, Joao Nunes Monteiro, Joana Ribeiro.

Soñando con leones llega hoy lunes a Sevilla con un único pase a las 19:30h. en los cines Avenida. Se trata de una co-producción hispano-portuguesa-brasileña dirigida por el luso Paolo Marinou-Blanco (Goodbye Irene) y protagonizada por Denise Fraga, que interpreta a una mujer de mediana edad a la que un cáncer terminal ha puesto la cuenta atrás. No hay aquí pues mucho suspense, menos aún después de que en la primera escena, que anuncia el tono de humor negro por el que la cinta se moverá en ocasiones, nuestra protagonista falle el disparo en la sien con el que intenta suicidarse para acabar hiriendo a su marido.

A pesar de su arranque, es este un filme sobre el derecho a la muerte asistida y la reivindicación de la eutanasia, asuntos que unen en un viaje a esta mujer desesperada y al joven empleado de una funeraria (Joao Nunes) al que conoce es un excéntrico y paródico taller de autoayuda para aquellos que tienen que afrontar la enfermedad o una muerte cercana.

El filme toma entonces el camino de la amistad, los deseos compartidos, la compañía mutua e incluso el afecto sentimental con ese horizonte reivindicativo (hay que recordar que en Portugal la eutanasia fue ilegalizada en 2024) y con pequeñas aventuras clandestinas, parada y fonda y un tramo final en Mallorca que busca airear la angustia, aclarar malentendidos y despejar temores frente al Mediterráneo.

Desigual en su tono y en su ritmo narrativo, Soñando con leones se postula así como película sensible y hasta cierto punto política, pero sobre todo nos descubre tras su protagonista a una estupenda actriz veterana a la que no teníamos el placer de conocer.