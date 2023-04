El buen momento de Tamara Casellas

Hace un par de años, la actriz sevillana Tamara Casellas demostró su talento con Ama, de Júlia de Paz, que le valió a la intérprete la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y el Premio Sant Jordi, ser finalista de los Feroz y la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos y que el programa Días de Cine le otorgara un galardón con el revelador nombre de Ha nacido una estrella. La Academia, tan miope a veces para mirar más allá de las apuestas seguras y valorar la cosecha que crece en los márgenes, no la incluyó en las nominaciones a los Goya, pero Casellas dejaba para el recuerdo un trabajo soberbio, el personaje áspero de una mujer incapaz de cuidar de sí misma que cargaba con una hija a la que no podía ni quería atender. La película brindaba una reflexión incómoda sobre la maternidad que revelaba a Casellas como una actriz valiente, capaz de adentrarse en los abismos del alma humana sin sucumbir a las concesiones.

Ahora, Casellas regresa con El hijo zurdo, la serie que dirigen Rafael Cobos y Paco R. Baños y que ya puede verse en Movistar, donde encarna a otra madre que se mueve en el alambre de la precariedad. Pero Maru, su personaje, tiene poco que ver con aquella Pepa de Ama que deambulaba llena de rabia por Benidorm. "Después de ver algunos capítulos, mis hermanos, que son mis críticos más exigentes, me dijeron que pese a que una y otra comparten la misma clase social no me preocupara", cuenta aliviada la actriz. "Maru tiene dulzura, tiene humor, es vulnerable desde otro sitio", apunta.

El protagonismo de la historia recae en María León, Lola, una mujer acomodada a la que le estalla la burbuja en la que vive cuando tiene que recoger en la comisaría a su hijo, que ha agredido a un joven marroquí. En las dependencias policiales, convocada por el mismo incidente, la espera Maru, una limpiadora del Polígono de San Pablo cuyo hijo ha participado en la pelea.

"Maru", analiza Casellas, "es alguien que ha pasado por mucho, pero ha elegido el amor. Ella no juzga al hijo, decide estar con él en las buenas y las malas. Prefiere saber lo que hace el chaval aunque le duela, procura que éste siempre tenga un lugar al que volver". Para la intérprete, su personaje es "un espejo para el que interpreta María León, un espejo de lo bueno que tiene que sacar de sí misma, de la relación que puede construir con su hijo".

A Casellas le atrajo del guión, en el que Cobos adapta la novela de Rosario Izquierdo, el componente de denuncia que subyace bajo la trama. "Yo empecé haciendo cine social", recuerda, "y me gusta cómo la serie se acerca a los barrios de la periferia de Sevilla, cuenta la vida que hay allí, rompe ese estigma. La historia retrata cómo vamos por las ciudades sin mirar a los otros, sin fijarnos en quien no pertenece a nuestro círculo, pero también habla de lo importante que es mirarse dentro de una misma para ver qué puedes ofrecer a los demás, que es lo que Lola acabará aprendiendo de Maru".

La actriz admite que Cobos y Baños le pidieron una austeridad "a la que no estoy acostumbrada. Confieso que en el casting tú rozas ciertos tópicos, y aquí era el de la cani, pero luego nos salimos de ahí, por suerte. Y pasa una cosa: mis personajes han estado hasta ahora muy cargados de emoción, y yo proyectaba, y aquí la proyección era mínima. Me decían: Menos, Tamara. Y yo pensaba: ¡Pero si no estoy haciendo nada!", evoca entre risas. "Claro, cuando he visto el resultado lo he entendido: con ese guión, con esa fotografía, con todo tan medido y tan exacto, no hace falta recargar nada".

"Hasta ahora era de hacerme el harakiri y de sufrir mucho en mis papeles. Estoy entrando en el humor”

Casellas "se ha reído mucho" con el humor sutil de su personaje, una vis cómica que ha podido desarrollar en una breve aparición en Los buenos modales, de Marta Díaz, que ha llegado este fin de semana a la cartelera. "Yo tenía miedo porque nunca había hecho algo así. Yo soy más de harakiris, de mujeres sufrientes, y mientras rodábamos dudaba si me estaba excediendo. Quienes han visto la película dicen que estoy bien, lo que me alegra. ¡No soy sólo una actriz de tragedias griegas!".

La actriz contempla El hijo zurdo como su regreso a Sevilla, ciudad que dejó para formarse en Barcelona. ¿Qué le diría a la joven que estudió teatro en el Instituto San Isidoro y en Viento Sur? "Le diría que tenga confianza, que la lucha tiene sus resultados, que no abandone su pasión", comenta, mientras se le entrecorta la voz. "Vaya, ¿te puedes creer que me he emocionado?".