Por fin una tercera entrega de Paddington

La ficha **** 'Paddington: Aventura en la selva'. Comedia infantil. Reino Unido. 2025. 106 min. Dirección: Dougal Wilson. Guion: Mark Burton, Jon Foster, James Lamont. Personaje: Michael Bond. Historia: Mark Burton, Simon Farnaby, Paul King. Intérpretes: Olivia Colman, Antonio Banderas, Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Carla Tous, Julie Walters.

En lo que a ficción infantil y juvenil se refiere -clásicos folcloristas y recopiladores como Perrault, Andersen o los Grimm aparte- en cine nadie como los americanos y en literatura, los británicos. No solo para las infancias y juventudes de hace muchos años: también para las actuales gracias a las continuas reediciones y a las adaptaciones cinematográficas. Con calidades, en unos casos, y encanto, en otros, que dejan estrecha la etiqueta de literatura infantil o juvenil tanto en lo que a la aventura se refiere -con Scott, Stevenson o Rider Haggard al frente- como a la fantasía. En esta última nunca agradeceremos bastante a las islas haber sido la cuna de Lewis Carol, C. S. Lewis, Edith Nesbit, J. M. Barrie, Beatrix Potter, A. A. Milne, P. L. Travers, Margery Sharp, Enid Blyton, J. K. Rowling y muchos y muchas escritores y escritoras (lo subrayo no por corrección política, sino porque la presencia femenina gana por mucho a la masculina) entre los que debe figurar Michael Bond (1926-2017), creador en 1958 del osito Paddington que protagonizó una larga serie de novelas posteriormente adaptadas a la televisión y, muy tardíamente, al cine con las excelentes Paddington y Paddington 2 -superando la segunda a la primera- dirigidas por Paul King en 2014 y 2017.

Quizás con demasiados años de por medio -vista la carencia de películas amables e inteligentes- llega ahora esta tercera entrega, con la que, tras una exitosa carrera en la publicidad y el video musical, Dougal Wilson debuta en cine. Y lo hace con buen pie. No sé si sacar a Paddington del londinense Windsor Gardens para devolverlo a su Perú natal en busca de su tía Lucy es una buena idea o no (algunos echamos de menos el Londres tan encantadoramente filmado en las dos películas anteriores, pero esto es cuestión de anglofilia personal). El cambio añade al humor y la ternura propias del personaje más acción, más aventura, más exotismo, más ritmo, gags más físicos (con un guiño a Buster Keaton) y dos muy buenos malos interpretados por Banderas y Colman. Pero quizás pierda encanto londinense. El público juzgará. Supongo que los más pequeños agradecerán esta deriva más aventurera y espectacular. Por supuesto el osito no pierde su gracia, Wilson es un más que correcto relevo de King y la película funciona perfectamente -en parte también gracias a un gran reparto, como en las dos entregas anteriores- como entretenimiento familiar.