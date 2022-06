Los Max se decantan por 'Una noche sin luna'

Una noche sin luna, creada e interpretada por Juan Diego Botto y dirigida por Sergio Peris-Mencheta, fue una de las obras triunfadoras la noche del lunes en los Premios Max tras conseguir los galardones a mejor espectáculo teatral y mejor actor.

Botto, que no pudo estar presente en la gala, promovida por la Fundación SGAE y que se celebró en el Teatro Principal de Mahón, al encontrarse rodando en Madrid, como él mismo explicó a través de las redes sociales, ha anunciado además que en septiembre retomarán la gira por toda España.

El galardón a mejor obra teatral fue recogido por Peris-Mencheta, quien ha apuntado que Botto escribió esta pieza sobre los últimos años de Federico García Lorca con la intención "de demostrar que había ecos en la vida del poeta granadino que resonaban en la actualidad que tienen que ver con el auge de la extrema derecha, una ideología empeñada en negar a los demás, en expulsar del amparo de la ciudadanía, a quienes piensan y sienten distinto".

Por otro lado, los Max reconocieron la obra Canto jo i la muntanya balla, que ha obtenido los galardones a la mejor dirección de escena, a cargo de Guillem Albà y Joan Arqué, al mejor diseño de espacio escénico, para Alfred Casas y Laura 'Closca' y a la mejor composición musical para espectáculo escénico, para Judit Neddermann.

Por su parte, la actriz Mònica López fue distinguida como mejor actriz por la obra De què parlem mentre no parlem d'aquesta merda, mientras que la mejor adaptación teatral ha sido en esta 25 edición de los Premios Max para Julio Manrique, Marc Artigau y Sergi Pompermayer por Carrer Robadors y el mejor espectáculo de calle ha recaído en Alter, de la compañía Kamtchàtka.

En un palmarés que pareció interesarse principalmente por lo que se hace en Madrid y Barcelona hubo no obstante hueco para la creación andaluza: el mejor espectáculo revelación fue Mujer en cinta de correr sobre fondo negro de la malagueña Alessandra García; el proyecto cultural creado e impulsado por Antonio Banderas, Teatro del Soho Caixabank, ganó el Max al mejor espectáculo musical o lírico por la obra Company, y el galardón a mejor espectáculo para público infantil y juvenil ha recaído en Cris, pequeña valiente, de El Espejo Negro y Teatro del Soho Caixabank.

En la categoría de danza, la gran triunfadora de la noche menorquina fue Baile de Bestias, condecorada como mejor espectáculo de danza, mientras que el autor de la pieza, Jesús Carmona, obtuvo la manzana al mejor intérprete de danza masculino. Por su parte, Lucía Lacarra fue la ganadora del Max a la mejor intérprete de danza femenina por la obra Into the still of the night.

Durante la gala en el coliseo mahonés se hizo entrega del premio de honor a José Luis Alonso de Santos por su amor a la comedia, por su vasta trayectoria como dramaturgo y su labor de investigación en teoría teatral.