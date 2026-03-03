DMBK llegó a Bilbao con su último y aclamado trabajo bajo el brazo, Bolsa Amarilla y Piedra de Oro. Quienes conocen su directo saben que es una apisonadora de fuzz, psicodelia y raíces flamencas, un sonido denso y expansivo que la acústica de la iglesia, lejos de diluir, potenció de manera espectacular.

La sesión, ya disponible en el canal de YouTube de KEXP (que cuenta con más de tres millones de suscriptores globales), es un documento audiovisual impecable. Con una iluminación cuidada que jugaba con las sombras de la arquitectura sacra, DMBK descargó un setlist que funcionó como un rito kinkidélico. El contraste visual es, en sí mismo, una obra de arte: el grupo dándolo todo en el altar mayor, rodeados de retablos e imaginería religiosa.

Formar parte del selecto club de bandas que han pasado por el filtro de KEXP es el sello de aprobación definitivo para la proyección internacional. DMBK une su nombre a una lista exclusiva de artistas nacionales que han logrado captar la atención de la emisora (como Vetusta Morla o Triángulo de Amor Bizarro), pero lo hacen con una propuesta que es indudablemente local y, por ende, exótica y genuina para el oído anglosajón.

"Es algo que veíamos en casa desde siempre, un sueño", confesaba Dandy Piranha, emocionado, quien se confesó fan del canal de Youtube ya que es por donde han pasado uno de sus referentes: King Gizzard & the Lizard Wizard

La sesión de KEXP Live on BIME Pro es más que una simple grabación de directo; es la confirmación de que el viaje que emprendieron estos sevillanos hace unos años no tiene techo.

Aquí tienes el Setlist con los enlaces directos a cada canción en el vídeo: