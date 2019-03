El mejor jazz vuelve al Lope de Vega con Branford Marsalis

El Teatro Lope de Vega de Sevilla acoge este lunes a las 20:30, dentro de su ciclo de jazz, el concierto del cuarteto que ha liderado el saxofonista Branford Marsalis durante las últimas tres décadas. Con el apoyo del pianista Joey Calderazzo y el bajista Eric Revis -cada uno con 20 años de servicio al grupo- y el baterista Justin Faulkner, a bordo desde 2009, la banda ha sido durante mucho tiempo un modelo de cómo sostener y ampliar una perspectiva musical histórica y estilísticamente inclusiva, ha destacado la organización en una comunicado.

El concierto, para el que se han agotado las entradas, brindará la ocasión de escuchar en vivo en Sevilla el último trabajo discográfico de Marsalis, The secret between the shadow and the soul, aclamado álbum que sucede al excelente Upward spiral de 2016. Es, además, la primera obra de cuarteto puro desde Four MFs Playin ‘Tunes de 2012, y confirma la visión sofisticada de Branford Marsalis a la par que captura el gran momento que vive su cuarteto, donde los miembros más veteranos aportan su sabiduría compositiva.