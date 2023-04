UN día quedé en la Peña Bética de Castilleja de la Cuesta con José Juan Gámez Varo (1936/2014). Pepe Gámez, antes de yo nacer, había sido profesor de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y en ese momento era catedrático de Violín del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Pepe era hijo del mítico compositor y director de la Música del Soria 9 Don Pedro Gámez Laserna (1907/ 1987). En esa peña habíamos quedado en vernos con el insigne saetero alixeño Luis Cabrera Cabrera (1930 /2007) para hablar y revivir cómo Don Pedro compuso la marcha El Cachorro (Saeta Sevillana)”.

Pepe Gámez me contó que había ido con su padre, Don Pedro, a Castilleja en noviembre de 1966. Previamente habían concertado la cita con Cabrera, quien había ganado el primer premio de saeta de los concursos organizados por Radio Sevilla todos los años desde 1950 a 1957 y el concurso de cante flamenco organizado por Radio Sevilla en el programa Conozca usted a su vecino, etc. En la Peña Bética de Castilleja de la Cuesta Don Pedro obligó al cantaor Luis Cabrera a interpretar la saeta que aparece en la marcha. Y decimos obligó porque al cantaor no le apetecía en noviembre cantar una saeta, decía que cantar una saeta en noviembre tenía mal fario. Y no la cantó una vez, sino varias, puesto que Don Pedro Gámez tuvo que tomar la saeta de oído, escribiéndola sobre un papel pautado sin utilizar grabadora alguna. Posteriormente Gámez finalizó la marcha El Cachorro Saeta Sevillana y la estrenó en 1967 en su última Semana Santa como director de la Música del Soria 9.

Nuestra tertulia tuvo su guasa. Téngase en cuenta que el comandante Don Pedro Gámez compondría después en 1971 ¡Aúpa Sevilla!, Himno al Sevilla F.C. sobre letra del capitán Manuel López Jiménez.El parto de la marcha no fue fácil: un saetero cantando en noviembre la misma saeta varias veces en la peña bética de Castilleja al músico que después compondría un himno para el Sevilla.