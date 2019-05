Martes y 13

Son, somos, a veces (algunos demasiadas) como niños, como adolescentes (víctimas del complejo de Peter Pan, ¿y qué?, es el menos nocivo de los complejos). Por eso no estuvo muy fuera de lugar el bebé de la ex diputada de Podemos Carolina Bescansa en la inauguración de la pasada legislatura en el escaño a regazo de mamá, que luego montaría la bronca padre a Pablo Iglesias. El angelito (el bebé) fue el protagonista de la sesión. ¿Quién iba a decir que la apertura de la siguiente legislatura iba a estar protagonizada por cuatro tíos hechos y derechos que están en prisión preventiva mientras son juzgados por jugar a la independencia y que pasarán por la Cámara Baja como almas en pena que se lleva el diablo cuando la Mesa los suspenda pese a que no están condenados y, por tanto, mantienen sus derechos intactos?

Su formulación para jurar o prometer la Constitución (la falacia es de aúpa viniendo de donde viene) y obtener así su acta de diputado sólo podía ser chusca, superando con creces a la retórica de Herri Batasuna, que se limitaba al "imperativo legal". Que si somos "presos políticos" (dejando en evidencia que el orden de los factores sí que altera el producto), que si "exiliados", que si nos han encarcelado por seguir "el mandamiento del pueblo en el referéndum del 1-O...".

Es de tebeo que antepusieran sus ideales y ambiciones a las leyes, aunque se les debe reconocer, para sonrojo del prófugo en Waterloo, que luego han dado la cara y están pagando su viaje a ninguna parte. Y es muy difícil entender que un electo tome posesión de su escaño e ipso facto le cierren la boca, en el enésimo alarde de intolerancia, que le sobra a ambas partes.

Es tan serio como de tebeo. Y el Congreso se pareció ayer a la 13 Rue del Percebe. L a presunta casa de la palabra devino en el célebre patio de vecinos maleducados y malencarados (el que tuvo retuvo y Rafael Hernando musitó un que se joda cuando el senador preso Romeva prometió acatar la Constitución). La palabra sucumbió al alboroto y a la imagen impostada (Abascal logró su gloriosa foto tras colocarse detrás de Sánchez).

Vaya numerito. Y ayer fue martes. Pintan bastos para los supersticiosos en esta XIII Legislatura, con 13 grupos en el ring del Congreso.