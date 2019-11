Vacunas falsas, dietas falsas, páginas falsas… Vaya con Andalucía

1

El PP dice que llevará la desaparición de casi dos millones de vacunas de la gripe a la Fiscalía. Ya estaba tardando. Claro que de momento aún usan el futuro "llevará", y debería ir en pretérito perfecto con la acción ya consumada. A ver lo que tardan en decidirse. Ya llevan diez días enredando; y la desaparición de dos millones de vacunas no es material pirotécnico de artificio para las ruedas de prensa del Rasputín de San Telmo… sino material urgente para el Código Penal. En fin, más allá de la pirotécnica de Bendodo, la Fiscalía es la única esperanza de que sí pueda llegarse a la verdad. Tic tac tic tac.

🏥 Salud llevará a Fiscalía el "falseamiento" de datos de vacunas de la gripe y la "desaparición" de 1,8 millones de dosis.👉🏼 Prometimos cambiar la gestión socialista en Andalucía y cumplimos nuestra palabra.https://t.co/yAje04frxa — PP Andaluz (@ppandaluz) October 31, 2019

Hasta ahora, el Gobierno no ha logrado ofrecer argumentos consistentes como para creer en un robo de vacunas a gran escala. Va de suyo que la claque –siempre hay claque– aplaude a rabiar clamando "shame, shame, shame" como en el paseo de Cersei Lannister por castigo del Gorrión Supremo… pero de momento no se han aportado pruebas. De hecho, hay cierta lógica en la defensa aportada por el responsable de Farmacia. Y hay periodistas fiables que han analizado albaranes y siguen sin ver nada sospechoso. El PSOE, de hecho, también anuncia que va a presentar –ya están tardando– una querella criminal. Habrá que esperar a la Fiscalía.Claro que, para creer que apuestan de verdad por la higiene democrática, deberían apostar con valor: si se comprueba que ha existido fraude, y el PSOE ha mentido, deberían comprometerse a que rueden cabezas, al menos la de Su Susanísima, o Ex Susanísima. Y si no se demuestra ningún fraude, deberían comprometerse a que rueden cabezas por estribor y, junto al consejero de Salud, ya en la picota por incompetencia desde la crisis de la listeriosis, también el consejero de Presidencia. Claro que esto, va de suyo, sólo es un desiderátum melancólico. Salvo que la Justicia resuelva algo, la política no va a regenerarse sola.

2

…No, la política no va regenerase sola, así que ¡chapeau! por Adelante Andalucía. Se les podrán reprochar ideas trasnochadas, ventajismos populistas, oportunismos morales… pero hay debates de ética pública en los que se les ve demasiado solos. Ahora han dicho basta con las dietas… y esto va más allá de la dimisión de dos parlamentarios –el hilo siempre se rompe por lo más débil, incluso por lo más anecdótico– que completaban sus dietas de desplazamiento haciendo caja en BlaBlaCar. El problema no es una golfada, o tres, sino el sistema. Ahí está lo sucedido con Teresa Rodríguez, que no ha podido devolver las dietas cobradas arbitrariamente durante su baja maternal porque el sistema no lo permite. Ah, el sistema. Y por supuesto, tras lo sucedido, no ha sonado ninguna alarma: todos han preferido mirar para otro lado. Llevan años haciéndolo, con el anterior Gobierno y con el Gobierno del Cambio. La ética a dieta.

No vamos a ser cómplices de un sistema que protege los privilegios políticos. Un sistema opaco que potencia la casta política.🎥 @AguilerAngela_ 👇 pic.twitter.com/hbjRfliTAy — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) October 30, 2019

Las palabras de Ángela Aguilera han sonado como mazazos. No será Cicerón en la columna de los Rostra o Castelar en San Jerónimo mirando al Sinaí, pero ahí quedan sus frases denunciando que es imposible, literalmente imposible, fiscalizar el uso adecuado de las dietas: "Todos sabemos que la opacidad solo puede traer desgracia y vergüenza", "la falta de fiscalización de lo público es lo que da cobijo a la corrupción". Ella no ha dicho Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? pero se le ha entendido clarinete su ¿hasta cuándo van a abusar de la paciencia de los andaluces con esos privilegios vergonzantes de casta?

3

El Partido Socialista ha establecido una relación rápida entre la campaña de fakes en Facebook salida de la factoría del consultor Alex Sanmartín para desincentivar el voto del PSOE ante el 10-N, y también de otros partidos, incluso Cs… y lo sucedido un año atrás, en la campaña del 2-D. Entonces Sanmartín era responsable de la campaña de Moreno Bonilla. Y hay, desde luego, rasgos comunes. (Cada cual es libre de creer o no su versión de que ha sido cosa de un empleado que actuaba solo, pero realmente es mucho creer que el empleado haya llevado solito una campaña de cuarenta mil pavos como esa.) No hay que ser Sherlock o Poirot para intuir que existe relación entre aquello y esto.

El caso de Sanmartín es peculiar. La campaña andaluza del PP no parecía precisamente un éxito: el partido obtuvo el peor resultado de su historia. Pero el poder lo justifica todo y se le dieron premios y elogios. Eso provocó algunas chanzas. Ahora, meses después, se sabe que sí había motivos. En definitiva, ¿por qué llegó la derecha al poder? Pues una de las razones sin duda fue la desmovilización de una parte importante del votante de izquierda. Y ahí, como se ve ahora, actuaron con una campaña hábilmente diseñada para que pareciera una vendetta de los sanchistas. Ahora, con Sanmartín desplazado del equipo de Juanma al equipo de Casado, han hecho eso mismo otra vez… y se ha destapado, retrospectivamente, aquello. Lo del Gobierno del Cambio, con la retórica altisonante de la regeneración, va pareciendo un broma chusca… y solo llevan diez meses ahí.