Fin a un año magnífico

De nuevo cuño, pero como tantos inventos se ha convertido en tradición que el cierre de la temporada taurina sea en esta fecha. Bueno, en esta fecha no, sino en un día antes, festividad del Pilar, ya que en esta ocasión ha sido la importancia de Morante lo que ha demorado el festejo. Festival benéfico que se creó hace siete años a fin de recaudar fondos para las obras asistenciales de la hermandad de la Macarena y que fue el precedente de un serial que arraigó. Siempre el día del Pilar, pero como Morante tenía firmada esa fecha con Madrid se pospuso a este lunes festivo. Pasó que Morante dijo no, quizás con su retirada en mente, y ahí tenemos el festival sin el cigarrero y en este lunes. Y con un cartel muy atractivo se le da carpetazo a una temporada de mucha trascendencia, ya que se trata de la que cierra el compromiso contractual de la empresa Pagés con la Maestranza. Una temporada por cierto en la que se han batido marcas como la del número de veces que se ha colgado ese no hay billetes tan del gusto de la empresa... y de la propiedad.