Otro ataque fracasado

Pincharon en hueso todos los que llevaron al Congreso quitarle a los toros el sellito de patrimonio cultural, pues a la hora de la verdad fue el PSOE absteniéndose el gran obstáculo para que ese sectarismo tan poco ilustrado se saliese con la suya. El PSOE, que suele ponerse de perfil cuando toca pronunciarse por la Fiesta Nacional, esta vez dejó con las posaderas al aire a esos socios que a la voz de Urtasun votaron contra la permanencia de los toros en el ámbito cultural. Durante muchos años se luchó por sacar los toros de Interior y llevarlos a Cultura, pero ya logrado ese propósito es cuando más obstáculos encuentra. El catalán Ernesto Urtasun no deja de poner chinitas en el camino de la Fiesta, ya empezó por impedir que la Medalla a las Bellas Artes sea para nadie del toro y ahora se frotaba las manos con una iniciativa que antier sufrió un memorable barquinazo en el Congreso. Qué fijación tienen estos cúrsiles a la violeta con los toros cuando lo que procedería es seguir la vieja conseja de que al que no le guste que no vaya.