Avance de las tecnológicas

Ante la esperanza de un recorte próximo de la Fed y de la victoria judicial que permite a Alphabet no vender su navegador web Chrome, las tecnológicas mostraron grandes avances. El Íbex 35 cerró con una subida del 0,6%, el CAC 40 fue el índice que más avanzó en Europa con un 0,9% y el Euro Stoxx 50 ascendió un 0,6%.

En las últimas sesiones, el mercado había estado dubitativo ante el aumento de la deuda pública, el techo de la deuda estadounidense, la temporada presupuestaria europea y la independencia de la Fed. Ayer, al publicarse unos débiles datos en la Encuesta JOLTs de ofertas de empleo, con una caída de las ofertas de trabajo hasta su nivel más bajo en 10 meses, el mercado da por sentado que la Fed recortará 25 pb de tipos el día 17. Así, las tecnológicas subieron y las rentabilidades de los bonos soberanos cayeron. Ahora los inversores esperan el informe sobre el empleo en EEUU.

En Reino Unido, los problemas presupuestarios preocupan al mercado, ante la duda de la capacidad del gobierno para mantener la situación financiera.

El petróleo cayó al haberse publicado que la OPEP+ considerará una nueva ronda de aumentos de producción este fin de semana y el oro subió a su máximo histórico.