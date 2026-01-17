Betis y Villarreal eran enemigos directos

Partido de alto voltaje el que se libra esta noche en la Cartuja entre dos equipos que en la línea de salida se mostraban como enemigos directos. Algo que se acrecentaría favorablemente para el Betis con aquel empate en La Cerámica que supo a triunfo. Pero hoy dobla el cabo de la competición con el inicio de la segunda vuelta y ahí vemos cómo la distancia en la tabla se convirtió en sideral.

Doce puntos más un Villarreal que, además, cuenta con un partido menos por aquel aplazamiento de hace un mes en el Ciudad de Valencia. Las cuentas son las que son y el equipo de Marcelino lleva mejor hechos los deberes ligueros. Nada que ver con su eliminación copera y su lamentable trayectoria en Champions, pero de lo que se trata hoy es de Liga y punto.

Y con la lista de ausentes cada día más engrosada aguarda el Betis el pleito de esta noche con los groguets. Cada partido deja una baja y la última fue la muy dolorosa de Cucho en Oviedo. Pero como cuando se cierra una puerta se abre una ventana, el miércoles se encontró Pellegrini con un hallazgo inesperado, el de un futbolista que parecía amortizado y que fue el que resolvió el pase copero a cuartos de final de Copa del Rey.

Y viendo el rendimiento de Bakambu, lo más probable es que sea Chimy Ávila el que ocupe la punta de lanza que utiliza Pellegrini. Dicho lo cual y a expensas de qué decidirán en la pizarra ambos técnicos, este partido Betis-Villarreal parece de alto voltaje.