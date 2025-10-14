Algo más que la clausura de una temporada...
Las bolsas recobran la calma
El parqué
Los principales índices europeos recuperaron los descensos del viernes, después de la amenaza de Trump de imponer aranceles del 100% sobre productos chinos a partir del 1 de noviembre. El IBEX 35 cerró con una subida del 0,4%, el CAC 40 del 0,2% después de que Macron haya vuelto a nominar a Sébastien Lecornu como primer ministro, y el Euro Stoxx 50 subió un 0,7%.
En Europa, las bolsas subieron con un repunte de los valores mineros, mientras los operadores seguían de cerca la nueva disputa comercial que se está gestando entre Estados Unidos y China. Por otra parte, las acciones de AstraZeneca bajaron un 0,8% después de que la farmacéutica británica llegara a un acuerdo con el Gobierno estadounidense el viernes por la noche para reducir los precios a cambio de evitar los aranceles. Esta semana comienzan a reportar las compañías sus resultados del tercer trimestre, en Europa estaremos pendientes de ASML, LVMH y Nestlé.
En EEUU, se registraron fuertes subidas en el sector de semiconductores, con aumentos superiores al 4% en la mayoría de las empresas. Destacamos la subida de Broadcom superior al 9% y de Taiwan Semiconductors de un 7,8%, después de que el primero firmara un acuerdo con OpenAI.
