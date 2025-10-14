Las bolsas recobran la calma

Los principales índices europeos recuperaron los descensos del viernes, después de la amenaza de Trump de imponer aranceles del 100% sobre productos chinos a partir del 1 de noviembre. El IBEX 35 cerró con una subida del 0,4%, el CAC 40 del 0,2% después de que Macron haya vuelto a nominar a Sébastien Lecornu como primer ministro, y el Euro Stoxx 50 subió un 0,7%.

En Europa, las bolsas subieron con un repunte de los valores mineros, mientras los operadores seguían de cerca la nueva disputa comercial que se está gestando entre Estados Unidos y China. Por otra parte, las acciones de AstraZeneca bajaron un 0,8% después de que la farmacéutica británica llegara a un acuerdo con el Gobierno estadounidense el viernes por la noche para reducir los precios a cambio de evitar los aranceles. Esta semana comienzan a reportar las compañías sus resultados del tercer trimestre, en Europa estaremos pendientes de ASML, LVMH y Nestlé.

En EEUU, se registraron fuertes subidas en el sector de semiconductores, con aumentos superiores al 4% en la mayoría de las empresas. Destacamos la subida de Broadcom superior al 9% y de Taiwan Semiconductors de un 7,8%, después de que el primero firmara un acuerdo con OpenAI.