Comportamiento desigual

Los principales índices europeos se comportaron de manera dispar. El Íbex 35 cerró con una subida del 0,4%; el DAX alemán fue el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 0,6%, y el Euro Stoxx 50 se mantuvo plano.

Los índices estadounidenses siguen al alza ante un nuevo repunte tecnológico impulsado por la confianza en las perspectivas de la inteligencia artificial que parecen justificar las valoraciones de las empresas de mega capitalización enfocadas en el sector de la tecnología.

Además, las perspectivas de otro recorte de tipos por parte de la Reserva Federal reforzaron las expectativas sobre los beneficios empresariales.

Por su parte, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confía en acordar una tregua en la guerra comercial con el presidente de China, Xi Jinping y ha finalizado los detalles de su acuerdo comercial con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

En la jornada de ayer destacó Banco Santander, que ha presentado unos resultados del tercer trimestre por encima de lo esperado tras el aumento de los beneficios en Estados Unidos y después de que las provisiones por préstamos deteriorados se mantuvieran controladas.