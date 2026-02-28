Concluyente duelo Premier-LaLiga

Acertó el bombo uefo para convertirse en riguroso juez que dictamine si es cierto que la Premier aventaja a LaLiga. Prueba del nueve para dejar las cosas claras, pues los tres grandes de España van a colisionar con tres de los más grandes de la Premier. ¿Para quién será la suerte en esos tres enfrentamientos tan atractivos? Sin duda ha sido el Barça el que a priori ha tenido más fortuna y tremendo que Real Madrid y Manchester City se hayan emparejado una vez más. De nuevo Pep Guardiola en el Bernabéu con lo que eso conlleva.

Y en lo que verdaderamente nos compete, el Betis tendrá que resolver el día de San José como local su emparejamiento con Panathinaikos. Peor, sobre el papel, hubiera sido el Notthingham Forest, el equipo que empató en la Cartuja merced a un golazo de Antony en el tramo final. Un gol que desde el primer momento fue calificado con la importancia que a la postre tuvo en toda la fase de clasificación.

Los griegos de Panathinaikos llegan de la mano de un viejo archiconocido como Rafa Benítez, pero no atraviesan su mejor momento. Acostumbrados a vivir en lo más alto de la tabla, actualmente son quintos de la Superliga helena y han pasado a octavos de Liga Europa en una apretada tanda de penaltis con los checos de Viktoria Plzen. Por su parte, el Celta se enfrentará al Lyon del madridista Endrick, pero lo más sugerente del sorteo ha sido ese duelo a tres bandas entre la Premier y LaLiga, a ver qué sale de ahí.