La dana de la vergüenza

Pasará a los anales con caracteres tan gruesos como negros del más doloroso de los lutos la dana que asoló Valencia hace un año. Se ha convertido, muerto a muerto, una excusa tras otra, en la historia más indignantemente interminable que se recuerda. Una dana que sucedió a tantas y tantas gotas frías que martirizan la cuenca mediterránea un año sí y al otro también, pero que el saldo de defunciones la hacen más dolorosa. Y dentro de todo este batiburrillo de desaplicaciones, el enorme petardo protagonizado por la clase política, toda la clase política, unos por dejación de funciones y otros por la forma en que la quieren rentabilizar electoralmente con doscientos cadáveres sobre la mesa. Y mientras las innumerables víctimas siguen llorando pérdidas humanas y económicas, ahí siguen, como en un tétrico partido de tenis, pasándose la pelota unos a otros. Que si la culpa es de aquél y nunca mía es el soniquete perverso que se ha convertido en la banda sonora de algo que nos avergüenza de forma insoportable.