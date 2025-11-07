Descensos generalizados

Jornada negativa en las bolsas europeas marcada por los resultados empresariales y la cifra de destrucción de empleo en Estados Unidos.

El Euro Stoxx 50 ha caído un 1%; en España, el Íbex 35 ha cerrado plano; el DAX alemán ha caído un 1,2%, y el CAC 40 francés ha cerrado con un descenso del 1,4%.

El Íbex 35 destacó por ser uno de los pocos índices occidentales que finalizaron la sesión en positivo. Destacamos la subida de ArcelorMittal de un 2,25%, tras mejorar un 16% su beneficio y a pesar de que no batiera las expectativas de su beneficio operativo. También destacamos a Logista, con una subida del 2,7%, y al sector bancario, con subidas del 1% en su mayoría. La parte negativa la han puesto Aena, Rovi, Grifols e Indra con descensos superiores al 3%.

En EEUU, la sesión estuvo marcada por el dato de destrucción de empleo que publicó la firma Challenger, Gray & Christmas ante la ausencia de datos oficiales por el cierre del Gobierno. Además, el presidente Donald Trump anunció un acuerdo con representantes de Eli Lilly y Novo Nordisk que reduciría el precio de los medicamentos para bajar de peso.

Al finalizar la sesión europea, el S%P 500 caía un 1,1% y el Nasdaq un 1,8%.