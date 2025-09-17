Los principales índices bursátiles europeos registraron este martes descensos moderados, con los inversores cautelosos a la espera de la reunión de la Fed de esta tarde y el repunte del EUR/USD por encima de la cota de 1,185 presionando las valoraciones.

El Stoxx 600 retrocedió desde sus máximos históricos en torno a 560 puntos, un nivel que le ha frenado en diversas ocasiones desde febrero. El sector financiero lideró los descensos ante la noticia de que el gobierno italiano estaría buscando vías para aumentar la recaudación de impuestos a los bancos posponiendo determinadas deducciones fiscales.

Destacó el Íbex 35 con un descenso del 1,5%, con bancos, inmobiliarias y compañías de renovables liderando las caídas.

En EEUU la sesión transcurrió con calma a la espera del mensaje de la Fed. Todos los pronósticos coinciden en una rebaja de 25 p.b., por lo que el foco de los mercados estará en las pistas que pueda dar sobre la senda futura. Con el mercado descontando 150 p.b. de rebajas hasta fin de 2026, el riesgo sería un mensaje cauto que modere esas expectativas, lo que podría favorecer un repunte de las TIRes de los bonos y recogidas de beneficios en la bolsa.