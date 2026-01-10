EEUU asume el control del petróleo venezolano

Eeuu pretende liderar el proceso de reactivación de la producción de crudo en Venezuela tras años de ausencia de inversiones que han reducido la producción desde 2,5 a 1,0 millones de barriles diarios. Esto supone en la práctica que EEUU controlará y dirigirá la comercialización del petróleo venezolano con el objetivo declarado de reconstruir el país de forma rentable.

El Departamento de Energía confirmó que el gobierno estadounidense ha comenzado a comercializar crudo venezolano en el mercado global, apoyándose en grandes comercializadoras y bancos, y anunció una flexibilización selectiva de sanciones para permitir el transporte y la venta de petróleo, así como la importación de equipos y servicios petrolero. El posible retorno de estos barriles supone un cambio relevante en los mercados energéticos globales, que ya ha presionado a la baja los precios del crudo canadiense y de los futuros de referencia.

La administración estadounidense está manteniendo conversaciones con operadores de crudo y refinerías estadounidenses para la compra de petróleo de Venezuela. Por otra parte, espera involucrar a grandes compañías petroleras para que inviertan en la renovación de las infraestructuras a cambio de la extracción de crudo en los próximos años, siendo Repsol una de las posibles candidatas por su posición actual en el país.