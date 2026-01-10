EEUU asume el control del petróleo venezolano

10 de enero 2026 - 03:06

Eeuu pretende liderar el proceso de reactivación de la producción de crudo en Venezuela tras años de ausencia de inversiones que han reducido la producción desde 2,5 a 1,0 millones de barriles diarios. Esto supone en la práctica que EEUU controlará y dirigirá la comercialización del petróleo venezolano con el objetivo declarado de reconstruir el país de forma rentable.

El Departamento de Energía confirmó que el gobierno estadounidense ha comenzado a comercializar crudo venezolano en el mercado global, apoyándose en grandes comercializadoras y bancos, y anunció una flexibilización selectiva de sanciones para permitir el transporte y la venta de petróleo, así como la importación de equipos y servicios petrolero. El posible retorno de estos barriles supone un cambio relevante en los mercados energéticos globales, que ya ha presionado a la baja los precios del crudo canadiense y de los futuros de referencia.

La administración estadounidense está manteniendo conversaciones con operadores de crudo y refinerías estadounidenses para la compra de petróleo de Venezuela. Por otra parte, espera involucrar a grandes compañías petroleras para que inviertan en la renovación de las infraestructuras a cambio de la extracción de crudo en los próximos años, siendo Repsol una de las posibles candidatas por su posición actual en el país.

