Escasos movimientos

Los principales índices europeos cerraron con un tono mixto y movimientos estrechos en general, tras los avances de las primeras sesiones del año.

El sector de energía lidera los descensos en Europa ante las expectativas de que sean las compañías estadounidenses las que puedan participar de un aumento de la producción en Venezuela y ante la presión a la baja sobre los precios del crudo. Por su parte, el sector de industria registra las mayores subidas.

En Europa destacó el DAX alemán con un repunte de un 0,8% y ganancias en algunos de sus grandes valores. Por otro lado, el Euro Stoxx 50 cedió un 0,1% y el Íbex 35 un 0,3% por tomas de beneficios en los valores bancarios.

La intervención de EEUU en Venezuela y las tensiones sobre Groenlandia han devuelto a los valores de defensa al foco del mercado. Aunque la intervención en sí misma no tiene implicaciones directas para las compañías de defensa europeas, supone un nuevo paso hacia un escenario más intervencionista en un mundo menos predecible. Este contexto refuerza la visión de que el aumento del gasto en defensa está aquí para quedarse reforzando la idea de la inversión en defensa como un tema estructural, y no meramente cíclico.